[자막뉴스] 테슬라·스페이스X 주가 난리났는데…머스크, 중간선거에 '1억 달러' 쏜다

'전직 조만장자(trillionaire)'이자 세계 최고 부자인 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 오는 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 거액을 쏟아부을 전망입니다.



머스크는 지난 2024년 미국 대통령 선거 당시 트럼프 후보 당선을 위해 총 2억 7천만 달러가 넘는 자금 중 약 2억 3,900만 달러를 쏟아부었던 슈퍼팩 '아메리카 팩'을 다시 본격 가동할 것으로 전해졌습니다.



당시 머스크는 미국 역사상 단일 선거에 가장 많은 금액을 지원한 개인 정치 기부자라는 기록을 세웠습니다.



뉴욕타임스(NYT)는 복수의 익명 소식통을 인용해 중간선거를 앞두고 머스크가 아메리카 팩의 새 현장 프로그램에 1억 달러 이상의 돈을 쓰는 것을 승인했다고 보도했습니다.



아메리카 팩은 상·하원 격전지에서 적극적으로 활동할 것으로 전해졌는데, 이번 선거에서 알래스카와 아이오와 등 5개 주의 상원 선거에 집중할 계획이며, 노스캐롤라이나와 조지아 주의 선거도 지원 검토 대상인 것으로 알려졌습니다.



아메리카팩은 머스크의 정치 고문 크리스 영이 총괄을 맡아 유권자의 집에 방문하거나 디지털 광고와 우편으로 투표 참여를 독려하는 역할을 할 예정입니다.



2024년 대선 당시에도 아메리카팩은 6곳이 넘는 경합 주에서 1천만 가구를 넘게 방문해 투표를 독려한 것으로 전해졌습니다.



머스크는 그간 자신의 유명세를 활용한 타운홀 미팅을 개최해 트럼프를 도우려 했습니다.



지난 2025년 위스콘신주 대법관 선거 패배 이후 자신의 대중적 행보가 역효과를 냈다며 지원 축소를 시사하기도 했지만, 이번 중간선거를 앞두고 대규모 자금을 풀며 다시 적극적인 구원 등판에 나선 것으로 보입니다.



이란 전쟁과 경제 문제 등으로 트럼프 대통령의 지지율이 낮아진 데다가 중간선거에서 야당인 민주당이 하원을 탈환할 수 있다는 전망이 나오는 상황에서 머스크의 지원은 공화당에 큰 도움이 될 전망입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 안준혁, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)