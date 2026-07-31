구윤철 "금융 변동성 관리 필요…적기 대응"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 모두발언을 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(31일) "정부는 각별한 경각심을 갖고 비상경제본부 회의를 중심으로 더욱 세심하게 경제 상황을 점검하고 적기에 대응해 나가겠다"고 말했습니다.구 부총리는 오늘 오전 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 "미국과 이란의 충돌 재개 등 중동전쟁이 장기화하는 가운데 금융시장의 변동성이 높아지는 등 적극적으로 관리할 필요가 있다"며 이같이 언급했습니다.이와 더불어 민생을 안정시키고 기업 생태계 경쟁력을 높이도록 경제 구조혁신에도 힘을 쓰겠다고 약속했습니다.구 부총리는 6월 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)가 전월보다 2.3% 증가해 6년 만에 최대폭으로 늘었다는 국가데이터처 통계가 나왔고 전날 한국은행이 발표한 전산업 기업심리지수(CBSI) 등이 상승한 것과 관련해 "실물경제는 견조한 흐름이 이어지고 있다"고 진단했습니다.회의에서는 중동전쟁 대응, 공장화재 안전 강화 방안, 알뜰폰 2.0 도약방안, 한국판 전략형 국부펀드 도입 방안 등이 논의됐습니다.(사진=연합뉴스)