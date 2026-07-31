머스크, 중간선거서 공화당 거액 지원 전망…최소 1천400억 원

▲ 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자

세계 최고 부자인 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 오는 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 거액을 쏟아부을 전망입니다.미국 정치매체 악시오스에 따르면 머스크는 직접 설립한 슈퍼팩(super PAC·정치자금 모금 단체) '아메리카 팩'을 되살리고 있습니다.아메리카 팩은 2024년 대통령 선거 당시 도널드 트럼프 당시 대선 후보를 당선시키기 위해 머스크가 2억 6천만 달러(약 3천700억 원)를 투입해 화제를 모은 슈퍼팩입니다.당시 머스크는 미국 역사상 단일 선거에 가장 많은 금액을 지원한 개인 정치 기부자라는 기록을 세웠습니다.이번 중간선거를 앞두고 머스크는 아메리카 팩에 최소 1억 달러(1천400억 원)를 지원할 것으로 보입니다.뉴욕타임스(NYT)는 복수의 익명 소식통을 인용해 머스크가 아메리카 팩의 새 현장 프로그램에 1억 ∼1억 2천만 달러를 쓰는 것을 승인했다고 보도했습니다.아메리카 팩은 알래스카와 아이오와, 메인, 미시간, 오하이오 등 5개 주의 상원 선거에 집중할 계획이며, 노스캐롤라이나, 조지아, 텍사스 선거도 검토 대상입니다.이 지역들은 이번 중간선거에서 여대야소 구도를 흔들 수 있는 경합주로 꼽힙니다.아메리카 팩은 추가로 캘리포니아, 위스콘신, 워싱턴 하원 선거 지원도 고려 중인 것으로 알려졌습니다.아메리카팩은 머스크의 정치 고문 크리스 영이 이끌며, 향후 보수층 유권자의 집에 방문하거나 디지털 광고, 우편 등으로 투표 참여를 독려하는 역할을 할 예정입니다.2024년 대선 당시에도 아메리카팩은 경합 주 약 6곳에서 1천만 가구를 방문해 투표를 독려한 바 있습니다.제임스 블레어 대통령 수석 정치 고문은 "아메리카팩은 2024년 우리의 역사적인 GOTV(Get out the vote·투표 독려) 운동의 중요한 파트너였으며, 2026년 이들의 복귀는 전국 공화당원에게 큰 힘이 되어줄 것"이라고 기대했습니다.2024년 대선과 2025년 위스콘신 주 대법관 선거 당시처럼 머스크가 유세 현장에 직접 나타나는 일은 없을 것으로 보입니다.위스콘신 선거에서 패배한 후 머스크는 자신이 전면에 나서는 것이 오히려 역효과를 낸다는 것을 인지했다고 NYT는 전했습니다.이란 전쟁과 경제 문제 등으로 트럼프 대통령의 지지율이 낮아진 데다가 중간선거에서 야당인 민주당이 하원을 탈환할 수 있다는 전망이 나오는 상황에서 머스크의 지원은 공화당에 큰 도움이 될 전망입니다.공화당은 민주당보다 자금력 확보 면에서 앞서고 있습니다.현재 공화당 슈퍼팩은 민주당 슈퍼팩보다 약 3억 달러를 더 보유하고 있으며, 트럼프 대통령 지지층 슈퍼팩인 '마가(MAGA Inc)'가 4억 달러를 별도로 갖고 있습니다.여기에 아메리카팩까지 더해지면 공화당이 자금 우위를 공고히 하게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)