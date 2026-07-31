뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] "사이버 보안 위협" 이유로 중국산 로봇 수입 전면금지한 미국

심영구 기자
작성 2026.07.31 15:27 조회수
PIP 닫기
미국 연방통신위원회(FCC)가 무게 2킬로그램을 초과하는 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇의 신규 수입을 전면 금지했습니다.

외국산 전체가 대상이지만, 사실상 중국을 겨냥한 조치라는 분석입니다.

FCC는 네트워크 기능이 있는 첨단 로봇이 감시나 원격 조종 등에 악용될 수 있다며 사이버 보안 위험을 이유로 들었습니다.

이미 판매 중인 제품은 적용 대상에서 빠지지만, FCC는 기존 승인도 취소할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.

이번 조치의 배경엔 압도적인 중국의 시장 점유율이 있습니다.

중국산 휴머노이드 로봇은 전 세계 시장의 약 85%를 차지하며, 특히 시장 점유율 20%의 선두 기업 유니트리는 최근 미국 국방부의 '중국 군부 연계' 기업 명단에 올라 추가 제재 가능성도 거론되고 있습니다.

중국 정부가 즉각 반발하고 나서면서 9월 예정된 미중 정상회담을 앞두고 양국 간에 새로운 긴장 요인이 될 것이란 전망도 나옵니다.

(취재•구성 심영구, 영상편집 이기은, 디자인 안준석, 도움 김채현, 제작 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지