[비디오머그] "사이버 보안 위협" 이유로 중국산 로봇 수입 전면금지한 미국

미국 연방통신위원회(FCC)가 무게 2킬로그램을 초과하는 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇의 신규 수입을 전면 금지했습니다.



외국산 전체가 대상이지만, 사실상 중국을 겨냥한 조치라는 분석입니다.



FCC는 네트워크 기능이 있는 첨단 로봇이 감시나 원격 조종 등에 악용될 수 있다며 사이버 보안 위험을 이유로 들었습니다.



이미 판매 중인 제품은 적용 대상에서 빠지지만, FCC는 기존 승인도 취소할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.



이번 조치의 배경엔 압도적인 중국의 시장 점유율이 있습니다.



중국산 휴머노이드 로봇은 전 세계 시장의 약 85%를 차지하며, 특히 시장 점유율 20%의 선두 기업 유니트리는 최근 미국 국방부의 '중국 군부 연계' 기업 명단에 올라 추가 제재 가능성도 거론되고 있습니다.



중국 정부가 즉각 반발하고 나서면서 9월 예정된 미중 정상회담을 앞두고 양국 간에 새로운 긴장 요인이 될 것이란 전망도 나옵니다.



(취재•구성 심영구, 영상편집 이기은, 디자인 안준석, 도움 김채현, 제작 지식콘텐츠IP팀)