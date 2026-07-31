북한, 주일미군 사령부 증원 비난…"한반도 물리적 충돌 시간문제"

▲ 일본 오키나와 소재 미군 가데나 기지

북한은 오늘(31일) 주일미군이 사령부 인원을 증원해 신속 대응 능력을 증강했다고 밝힌 데 대해 "(주일 미군사령부가) 명실상부한 '전쟁사령부'로 탈을 바꾸고 있음을 보여주고 있다"고 비난했습니다.조선중앙통신은 오늘 발표한 논평에서 "유사시 일본 '자위대' 무력을 아시아태평양지역에서의 전면전을 위한 돌격대, 기본전투무력으로 써먹자는데 그 흉심이 있다"면서 이같이 밝혔습니다.스티븐 조스트 주일미군 사령관(공군 중장)은 26일 공개된 일본 아사히신문 인터뷰에서 주일미군 사령부의 기능 강화 방안으로 사령부 인원을 작년 대비 215명 증원한 사실을 공개했습니다.중앙통신은 "미국이 조선반도(한반도) 유사시 제일 먼저 한국에 투입하는 핵심증원 무력이 주일미군이라고 할 때 이 '전쟁사령부'의 첫째가는 과녁이 다름 아닌 우리 공화국이라는 것은 부정할 수 없는 사실"이라고 주장했습니다.또 "적들 스스로가 시인한 것처럼 오늘날 조선반도 지역에서의 물리적 충돌은 일어나는가 마는가 하는 가능성 문제가 아니라 언제 일어나는가 하는 시간상 문제로 명백히 규정되였다"고 밝혔습니다.조스트 사령관이 같은 인터뷰에서 "이 지역에서는 위기가 일어날지 어떨지가 아니라 언제 일어날지를 전제로 대비해야 한다"고 말한 점을 겨냥한 것으로 해석됩니다.통신은 특히 한미연합군사령부가 13∼16일 '2026년 연합·합동 지속지원훈련(CJST)'을 실시했다는 점을 거론하면서 한국군을 향해 "한국괴뢰군부깡패"라는 거친 표현을 사용했습니다.통신은 또 한미일 합참의장이 한미일 연합 군사훈련인 '프리덤 에지'를 지속 실시하는 등 3자 안보협력을 강화하기로 한 점 등을 거론하면서 "미국의 발악적인 군사모험주의적행위들은 우리로 하여금 자위적 핵전쟁억제력의 답보 없는 발전, 진화에 더욱 매진해야 한다는 불가역적인 최종결론을 다시금 내리게 하고 있다"고 핵무장을 정당화했습니다.(사진=연합뉴스)