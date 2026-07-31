'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 이틀 연속 박스오피스 1위…'호프'는 급락

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 이틀 연속 박스오피스 1위 자리에 올랐다.



31일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 30일 전국 44만 1,554명의 관객을 모았다. 누적 관객수는 113만 1,222명.



개봉 첫날 68만 명의 관객을 모으며 올해 개봉 영화 중 가장 높은 오프닝 스코어를 기록했던 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이틀 만에 100만 돌파에 성공하며 기세를 이어갔다.



'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 등장에 박스오피스 1위 자리를 지키고 있던 '호프'는 2위로 내려앉았다. 30일에는 일일 관객 수

6만 7,626명의 관객을 모으는데 그치며 개봉 이래 가장 저조한 기록을 보였다. 누적 관객 수 377만 4,776명. '호프'는 이번 주말 400만 돌파에 도전한다. 그러나 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 상승세가 매서워 다소 힘겨운 주말을 보낼 것으로 예상된다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)