경찰, 잠실 개표소 진입 홀로 막은 30대 여성 불구속 송치

▲ 올림픽공원 핸드볼경기장에 차려진 개표소 진입을 막은 '올다르크'

올림픽공원 핸드볼경기장에 차려진 개표소를 지킨다며 체육단체 직원들의 사무실 진입을 끝까지 홀로 막은 여성, 이른바 '올다르크'(올림픽공원 잔다르크)가 오늘(31일) 검찰로 넘겨졌습니다.서울 송파경찰서는 30대 여성 A 씨에게 업무방해 혐의를 적용해 오늘 오전 서울동부지검으로 불구속 송치했습니다.이 여성에 대한 경찰의 처분이 이뤄진 건 지난달 중순 입건 후 약 6주 만입니다.A 씨는 지난달 16일 국민의힘 장동혁 대표와 다른 시위 참가자들의 합의에도 체육단체 진입을 막은 혐의를 받습니다.당시 성조기를 허리에 두른 그는 장 대표, 유승민 대한체육회장 등의 설득에도 아랑곳하지 않고 홀로 문을 붙잡고 2시간가량 버텼습니다.경찰은 그가 제1야당 국회의원, 체육회장, 경찰 등 합의를 무력화하는 중대한 업무방해를 저질러 개표소 봉쇄가 언제 해소될지 알 수 없게 됐다며 구속을 시도했으나, 법원은 지난 21일 증거인멸·도주 우려가 없다며 구속영장을 기각했습니다.당시 영장 기각으로 유치장에서 풀려난 그는 자신의 변호인 유튜브 채널에 출연해 "나도 (유치장이) 이렇게 불편한데 나보다 더 귀하신 김건희 여사님은 얼마나 불편하셨을까 하는 생각이 들더라"고 말했습니다.그는 또 지난 29일에는 자신의 유튜브 계정을 통해 올림픽공원에서 1시간가량 직접 생중계를 진행하며 "선한 영향력을 퍼뜨리고 싶다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)