'자동차·반도체' 쌍끌이…생산·소비·투자 석 달 만에 트리플 상승

▲ 컨테이너 쌓인 신선대부두

6월 국내 생산과 소비, 투자가 모두 늘었습니다.트리플 증가는 지난 3월 이후 석 달 만입니다.자동차 부품 수급이 정상화되며 생산이 크게 늘었고, 승용차 소비 증가는 소매판매에도 영향을 미쳤습니다.반도체 생산도 증가세로 돌아서며 전 산업생산은 6년 만에 최대폭 증가했습니다.국가데이터처가 오늘 발표한 '6월 산업활동동향'을 보면 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 120.1(2020년=100)로 전월보다 2.3% 증가했습니다.전산업생산은 지난 2월 2.1%, 3월 0.4% 증가했습니다.4월(-0.5%)에 이어 5월(-0.4%)에는 두 달 연속 감소했다가 지난달 증가 전환했습니다.6월 증가 폭은 2020년 6월(2.9%) 이후 가장 컸습니다.광공업 생산은 전월보다 6.4% 늘었습니다.마찬가지로 6년 만에 가장 큰 증가세입니다.산업별로 자동차 생산이 15.4% 늘었습니다.이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "지난 3월 자동차 엔진 부품사 화재로 인해 원활하지 않던 부품 수급이 정상화하고 국내외 수요가 늘며 자동차 생산이 큰 폭으로 증가했다"고 설명했습니다.반도체 생산도 4.5% 늘며 지난 5월(-10.0%) 큰 폭으로 하락했던 데서 증가 전환했습니다.반도체는 월별 생산 계획에 따라 등락이 있으며 지난달은 메모리반도체, 비메모리 반도체 등 전체적인 수요가 증가하면서 생산이 늘었다고 데이터처는 설명했습니다.전자부품(-10.4%), 통신·방송장비(-1.5%), 컴퓨터(-4.9%) 등은 감소했습니다.상품 소비를 의미하는 소매판매액지수는 전월보다 2.7% 증가했습니다.승용차, 통신기기·컴퓨터 등 내구재(12.6%)에서 판매가 급증했습니다.내구재 판매 증가율은 2009년 9월(14.0%) 이후 16년 9개월 만에 가장 높았습니다.승용차가 21.8% 뛰며 6년 3개월 만에 가장 큰 폭의 증가세를 보였습니다.수급 정상화뿐만 아니라 6월 말 개별소비세 인하 종료로 수요가 몰린 요인이 작용했습니다.삼성전자와 LG전자 등의 가전제품, 통신기기 등 할인 행사도 소매 판매 증가에 영향을 미쳤습니다.서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 0.7% 늘었습니다.설비투자는 전월보다 5.8% 늘었습니다.정밀기기 등 기계류(6.9%) 및 자동차를 중심으로 운송장비(3.4%)에서 투자가 모두 늘었습니다.건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 토목(-1.3%)에서 공사 실적이 줄었으나 건축(5.9%)에서 늘어 전월보다 4.1% 증가했습니다.현재 경기 상황을 나타내는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트(p) 상승했습니다.향후 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 0.9p 올랐습니다.2분기 전산업 생산은 전분기보다 0.9% 증가했습니다.소매판매는 1.7% 감소했으며 설비투자는 3.6% 증가했습니다.상반기에는 전산업 생산이 2.8% 늘었습니다.소매판매는 2.8% 증가했고, 설비투자는 11.4% 뛰었습니다.다만 건설투자는 5.3% 줄었습니다.(사진=연합뉴스)