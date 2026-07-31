상반기 서울 주택 입주 물량 반토막…아파트는 58% 감소

▲ 서울의 아파트 풍경

올해 상반기 서울 주택 준공 물량이 작년 같은 기간보다 절반 넘게 감소한 것으로 나타났습니다.주택 공급의 선행지표인 착공과 분양은 증가했지만, 실제 입주로 이어지는 준공 물량은 크게 줄면서 단기적인 공급 부족 우려가 이어질 것으로 보입니다.오늘(31일) 국토교통부가 발표한 6월 주택통계에 따르면 올해 1∼6월 서울 주택 준공 물량은 1만 5천160가구로 작년 같은 기간(3만 1천618가구)보다 52.1% 감소했습니다.이중 아파트 준공은 1만 2천251가구로 작년 상반기(2만 9천420가구)보다 58.4% 줄었습니다.6월 한 달간 서울 주택 준공 물량은 2천49가구로 작년 같은 달(9천178가구)보다 77.7% 감소했습니다.서울 아파트 준공은 1천561가구로 전년 동월(8천718가구) 대비 82.1% 줄었습니다.전국 주택 준공도 감소했습니다.상반기 전국 주택 준공은 10만 3천735가구로 작년 같은 기간(20만 5천611)보다 49.5% 감소했습니다.아파트 준공은 9만 276가구로 52.8%, 비아파트는 1만 3천459가구로 5.1% 각각 줄었습니다.반면 주택 공급 선행지표는 개선됐습니다.상반기 전국 주택 착공은 11만 8천5가구로 작년 같은 기간(10만 3천147가구)보다 14.4% 증가했습니다.상반기 서울 착공은 1만 3천121가구로 2.0% 늘었고, 6월 서울 착공은 3천491가구로 작년 같은 달보다 67.9% 늘었습니다.상반기 전국 공동주택 분양은 10만 9천186가구로 작년 같은 기간(6만 7천965가구)보다 60.7% 증가했습니다.서울 분양은 1만3천773가구로 110.0% 늘었고, 6월 서울 분양도 2천396가구로 작년 같은 달보다 153.3% 증가했습니다.다만 상반기 전국 주택 인허가는 11만 6천611가구로 지난해 같은 기간보다 15.8% 감소했습니다.서울도 2만 655가구로 9.8% 줄었으며, 상반기 누계 기준으로 수도권(-8.1%)과 지방(-24.5%) 모두 작년보다 인허가가 감소했습니다.6월 지방 인허가(7천736가구)는 전달보다 49.6% 증가한 반면 수도권(1만 181가구)은 28.1% 감소하며 월별 흐름은 엇갈렸습니다.6월 전국 주택 매매거래량은 6만 8천819건으로 전월보다 3.5% 증가했습니다.수도권은 3만 9천78건으로 1.6%, 비수도권은 2만 9천741건으로 6.2% 각각 늘었습니다.다만 서울 아파트 매매거래량은 7천742건으로 전월보다 13.5% 감소했습니다.6월 전국 전월세 거래량은 21만 8천618건으로 전월보다 4.2% 증가했지만, 작년 같은 달보다는 9.8% 감소했습니다.수도권은 14만 6천810건으로 전월 대비 5.2%, 지방은 7만 1천808건으로 2.3% 각각 증가했습니다.상반기 누계 전월세 거래량은 144만 9천232건으로 작년 같은 기간보다 0.5% 증가했습니다.임차 유형별로는 전세 거래량이 7만 1천306건으로 전월보다 8.5% 늘었지만, 작년 같은 달과 비교하면 19.8% 감소했습니다.월세 거래량은 14만 7천312건으로 전월보다 2.3% 증가했고 전년 동월보단 4.0% 감소했습니다.상반기 누계 기준 월세 거래 비중은 68.4%로 작년 같은 기간보다 7.0%포인트 높아지며 월세 중심 거래가 이어졌습니다.6월 말 전국 미분양 주택은 6만 7천464가구로 전월보다 3.4% 증가했습니다.'악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양은 2만 9천786가구로 전월보다 1.5% 늘며 두 달 연속 증가세를 이어갔습니다.전체 미분양은 수도권이 1만 8천770가구로 전월보다 0.9%, 지방은 4만 8천694가구로 4.4% 각각 증가했습니다.준공 후 미분양 가운데 지방 소재 주택은 2만 5천91가구로 전체의 84.2%를 차지했습니다.대구가 3천575가구로 가장 많았고 이어 부산(3천292가구), 경남(3천226가구), 경북(2천973가구), 경기(2천568가구), 충남(2천372가구), 제주(2천339가구) 순이었습니다.(사진=연합뉴스)