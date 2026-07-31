폭염 피하려 야영장으로…평일 '도심 캠핑' 인기

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연일 37∼38도에 이르는 폭염이 이어지면서 대구지역 야영장이 도심 피서지로 인기를 끌고 있습니다.앞산 야영장은 평일에도 예약 경쟁률이 4∼5대 1에 이를 정도로 가족 단위 야영객이 몰리고 있으며, 금호강변 오토캠핑장에도 무더위를 피해 찾는 시민들의 발길이 이어지고 있습니다.지역에서는 공공 10곳과 민간 39곳 등 모두 49개 야영장이 운영 중인 가운데 예년보다 이른 폭염으로 7월부터 이용객이 크게 늘어난 것으로 나타났습니다.시민들은 도심보다 기온이 다소 낮고 자연 속에서 더위를 피할 수 있는 야영장을 찾아 여름휴가를 앞당기는 모습을 보이고 있습니다.대구 앞산에 있는 한 야영장.산자락에 있는 이 야영장은 도심보다 한낮에는 1∼2도, 밤에는 2도가량 기온이 낮아 폭염 속에서도 비교적 시원하게 머물 수 있는 곳으로 꼽힙니다.55면 규모의 캠핑장이지만 주말은 물론 평일에도 빈자리를 찾기 어려울 정도입니다.가족용 물놀이장을 갖춰 초등학교 저학년 이하 자녀를 둔 가족 단위 야영객에게 특히 인기가 많으며, 하루 2만 원 안팎의 이용료로 최장 3박 4일까지 머물 수 있습니다.야영장 관계자는 "요즘은 예약 경쟁률이 4∼5대 1에 이를 정도로 치열하고 폭염이 이어지면서 이용 문의도 크게 늘었다"고 말했습니다.산이 아닌 강변에 있는 야영장도 때아닌 인기몰이를 하고 있습니다.대구 금호강변에서 지난 2019년 개장한 한 오토캠핑장에도 요즘 야영객이 몰려들고 있습니다.이 캠핑장은 나무가 별로 없다 보니 그늘을 찾아보기 힘든 '치명적인' 단점이 있음에도 해가 지고 나면 캠핑족 발길이 하나둘 이어지고 있습니다.캠핑장 관계자는 "요즘은 성수기라 주말의 경우 이용요금이 하루 3만 5천 원에 달하는데 그래도 예약 문의가 많다"고 말했습니다.대구시에 따르면 지역 전체에 공공 야영장 10곳, 민간 야영장 39곳 등 총 49곳의 야영장이 운영 중입니다.텐트를 칠 수 있는 사이트는 모두 617개이며 캠핑 외에 카라반, 글램핑 등을 갖춘 야영장도 있습니다.시 관계자는 "통상 8∼9월이 캠핑 시즌이라고 얘기하는데 올해는 이른 폭염으로 7월부터 야영객이 몰리는 것 같다"며 "자연 속에서 가족과 대화하는 소중한 기회여서 당분간 많은 관심을 끌 것 같다"고 말했습니다.