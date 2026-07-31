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EPL 차별 행위 징계 강화…선수·감독 가리지 않고 10경기 아웃

하성룡 기자
작성 2026.07.31 07:29 조회수
EPL 차별 행위 징계 강화…선수·감독 가리지 않고 10경기 아웃
▲ 비니시우스 주니오르

잉글랜드 축구 무대에서 인종차별 등 차별적 언행을 한 선수나 지도자는 다가오는 새 시즌부터 최소 10경기 출전 정지의 중징계를 받게 됩니다.

잉글랜드축구협회(FA)는 차별 없는 축구 환경을 조성하기 위해 관련 징계 수위를 대폭 강화한 새 규정을 도입한다고 발표했습니다.

기존 규정에서는 인종, 피부색, 국적, 종교, 성별, 성 정체성, 성적 지향, 장애 등을 겨냥한 혐오 및 차별 행위가 적발될 경우 6경기에서 최대 12경기의 출전 정지 처분이 내려졌습니다.

하지만 새 시즌부터는 징계 하한선이 '최소 10경기 출전 정지'로 상향됩니다.

이번에 강화된 징계 규정은 그라운드 위 선수뿐만 아니라 감독과 코치진에게도 예외 없이 적용됩니다.

FA는 성명을 통해 "최근 몇 년간 괄목할 만한 진전이 있었음에도, 축구계 전반에서 차별 행위는 여전히 중대한 과제로 남아 있다"며 "이러한 혐오 행위에 맞서기 위해서는 한층 강화된 조치가 필요하다"고 도입 배경을 설명했습니다.

규제 위원회의 판단에 따라 가중 처벌 요소가 인정될 경우, 기본 기준인 10경기를 초과하는 더 무거운 징계도 부과될 수 있습니다.

또한 별개의 사건으로 두 차례 이상 차별 행위를 저지른 상습 위반자는 12경기 초과 처분은 물론, 사안이 매우 심각한 경우에는 기간 제한 없는 출전 정지 징계까지 받을 수 있습니다.

다만 정상참작의 여지가 있거나 당사자가 조기에 잘못을 인정하는 예외적인 상황에 한해서는 종전처럼 최소 6경기로 징계가 감경될 수 있습니다.

과거 '6경기'가 징계의 기본 출발점이었던 것과 달리, 이제는 감경 사유가 명확할 때만 예외적으로 적용되는 셈입니다.

(사진=게티이미지)
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