유럽, FIFA에 반기…"민간에 지분 매각 강행 시 월드컵 보이콧"

▲ 유럽축구연맹(UEFA) 로고

국제축구연맹이 월드컵의 지분을 민간 투자자들에게 매각하려는 계획을 강행할 경우 유럽 국가들은 월드컵을 비롯한 FIFA가 주관하는 모든 대회를 보이콧하기로 했습니다.유럽축구연맹, UEFA는 성명을 내고 "우리는 FIFA가 월드컵과 기타 FIFA 대회의 소유권 지분을 민간 투자자들에게 이전하려는 제안을 만장일치로 단호하게 거부한다"며 "해당 제안이 전면 철회되고, FIFA가 향후 거버넌스(소유·경영 구조)나 대회 운영권을 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 약속을 하지 않을 경우 어떤 UEFA 소속 국가 대표팀도 FIFA 주관 대회에 참가하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.이어 "월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없으며, 월드컵의 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘길 수는 없다"며 "월드컵은 매물이 아니다"라고 강조했습니다.이번 구상을 밀어붙이고 있는 잔니 인판티노 FIFA 회장을 겨눠 "이번 일은 단순히 리더십의 심각한 실패가 아니라, 세계 축구의 수호자로서 FIFA가 져야 할 책임을 스스로 포기한 것"이라고도 꼬집었습니다.UEFA는 "외부 투자자들이 FIFA 대회의 소유권 지분을 갖게 되는 순간, 축구는 영원히 바뀐다. 상업적 수익은 영구적인 의무가 되고, 투자자들의 기대는 날마다 FIFA를 압박하게 될 것"이라고 경고했습니다.최근 인판티노 회장은 기업가치 200억 달러에 이르는 자회사를 설립, 월드컵을 비롯한 FIFA 주관 대회를 운영하고 이 자회사의 지분 일부를 민간 투자자들에게 매각하겠다는 구상을 공개했습니다.그는 211개 회원국 축구협회에 서한을 보내 오는 9월 19일까지 이 같은 계획을 지지하면 각 협회에 4,000만 달러, 우리 돈 580억 원을 지급하겠다고 제안해 축구계의 전방위적 반발을 사고 있습니다.리사 낸디 영국 문화장관도 이날 성명을 내 UEFA의 보이콧 결정을 지지했습니다.낸디 장관은 "이는 우리가 강하게 지지하는 원칙에 입각한 결정"이라며 "축구는 억만장자 투자자들이 아닌 팬들의 것이다. 이제 할 만큼 했다. 우리의 경기를 지키는 데 단호히 나설 때"라고 밝혔습니다.로이터에 따르면 유럽 55개국을 회원으로 둔 UEFA는 2024∼2025시즌 한 해에만 유럽 최고 수준의 클럽 대회를 통해 44억 유로, 우리 돈 7조 2,000억 원의 수익을 올릴 정도로 강력한 상업적 영향력을 지니고 있습니다.현재 남녀 축구 세계랭킹 10개국 가운데 각각 6개국이 UEFA 소속일만큼, 유럽 국가들이 국제 축구에서 차지하는 위상이 높기에 유럽 국가들이 월드컵에 불참한다면 FIFA로서는 흥행에 큰 타격을 입을 수밖에 없습니다.유럽 국가들이 빠진다면 당장 내년 브라질에서 열릴 예정인 2027 여자 월드컵도 차질이 불가피할 것으로 보입니다.(사진=게티이미지)