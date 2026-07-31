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1년 반 만에 부임한 주한 미 대사…한국어로 첫 인사

김혜영 기자
작성 2026.07.31 07:36 수정 2026.07.31 07:39 조회수
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<앵커>

1년 반 동안 공석이던 주한 미 대사 자리에 미셸 스틸 신임 대사가 부임했습니다. 한국계로는 성 김 전 대사에 이어 두 번째고 한국계 여성으로는 처음인데, 산적한 한미 현안들을 해소하는 데 속도가 붙을지 주목됩니다.

김혜영 기자입니다.

<기자>

미셸 스틸 신임 주한 미국대사는 첫인사를 한국어로 했습니다.

[미셸 스틸/주한 미국대사 : 한국 국민 여러분께 정중히 인사드립니다. 저는 서울에서 태어났지만, 미국을 대표해 이 자리에 섰습니다.]

스틸 대사는 트럼프 미국 대통령의 동맹의 비전을 한미가 함께 실현하자고 말했습니다.

[미셸 스틸/주한 미국대사 : 우리는 함께 이 동맹을 위한 트럼프 대통령의 비전을 실현해 그 어느 때보다 더 강하고, 더 안전하며, 더 번영하는 동맹을 만들어 갈 것입니다.]

지난 1955년 서울에서 태어나 1975년 미국으로 이민 간 스틸 대사는 재선 연방 하원 의원 출신으로, 하원 의원 재임 시절 대중국 견제와 탈북자 인권 법안 발의에 앞장섰습니다.

대북·대중 강경 노선을 외치는 보수 성향으로 트럼프 행정부의 미국 우선주의 기조에도 발맞춰왔습니다.

[미셸 스틸/주한 미국대사 (지난 5월) : 미국에 있는 한국 기업들이 동등한 대우를 받는 만큼, 한국에 진출한 미국 기업들도 동등한 대우를 받아야 한다고 생각합니다.]

스틸 대사의 부임으로 1년 반 동안 이어진 대사 공백은 메우게 됐지만, 한미 사이 풀어야 할 현안이 녹록지 않습니다.

미 측이 차별 문제를 제기한 '쿠팡 사안'과 대미 투자 등 통상 현안, 원자력 협력과 핵잠수함 건조 등 속도를 내지 못하는 안보 과제도 산적한 상태입니다.

스틸 대사는 다음 주 외교부에 신임장 사본을 제출하고 공식 업무에 들어갑니다.

(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 원형희)
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