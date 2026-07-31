싱가포르서 자판기 빨대 핥고 다시 꽂은 프랑스 10대 벌금형

▲ 싱가포르 음료 자판기 빨대로 장난친 프랑스 10대

공공장소 청결에 민감한 싱가포르에서 음료 자판기의 빨대를 핥은 뒤 다시 자판기에 꽂았던 프랑스 학생이 유죄 인정 후 벌금형을 선고받았습니다.AP 통신에 따르면 싱가포르의 한 경영대학에 재학 중인 디디에 가스파르 오웬 막시밀리앙(19)은 30일(현지시간) 공공질서 방해 혐의로 600 싱가포르달러(미화 465달러·약 66만 원)의 벌금형을 선고받았습니다.막시밀리앙은 지난 3월 12일 한 쇼핑몰에서 오렌지 주스 자판기의 빨대를 핥은 뒤 다시 넣은 모습을 담은 영상을 소셜미디어에 게시했습니다.이 영상이 소셜미디어에서 퍼지며 논란이 됐고, 주스 자판기를 운영하는 업체가 이를 확인한 후 경찰에 신고했습니다.업체는 해당 자판기를 소독하고 기계 내 500개의 빨대를 모두 교체했습니다.막시밀리앙을 기소한 검찰은 그의 행동이 자판기 위생에 대한 공공의 신뢰를 저해할 위험이 있었다면서도 그가 장난친 빨대를 직접 회수해 실제 피해가 없다는 점 등을 참작해 그에게 최대 벌금액인 2천 싱가포르달러(미화 1천551달러·약 220만 원) 벌금형만 구형했습니다.공공장소 내 행동과 청결을 엄격히 규제하는 싱가포르에서 공공질서 방해죄는 최대 징역 3개월 또는 벌금에 처해집니다.법원은 막시밀리앙이 나이가 어리고 일찌감치 혐의를 인정한 점을 유리한 사정으로 판단해 검찰 구형보다 낮은 벌금형을 선고했습니다.막시밀리앙의 변호인은 "그는 이 모든 소란을 일으킨 점을 진심으로 반성하고 있다"며 선고받은 벌금액은 부모 대신 그가 직접 납부할 것이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)