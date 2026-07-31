양산 40.3도 연이틀 최고 기온…주말도 푹푹 찐다

<앵커>



전국적인 폭염이 계속되는 가운데 경남 양산에서는 기상 관측 이후 처음으로 이틀 연속 최고 기온이 40도를 넘었습니다. 주말에도 전국적으로 이런 더위가 이어질 전망입니다.



김수윤 기자입니다.



<기자>



부산 해운대 도심.



작열하는 태양을 피해 양산을 쓰고, 휴대용 선풍기나 얼음물로 더위를 식혀보지만 소용이 없습니다.



[김종철/부산시 북구 : (부산에) 40년 살았는데 이렇게 더운 건 처음입니다. 이번만큼 더운 해는 없었습니다.]



밤에도 식을 줄 모르는 아스팔트 도로는 한낮에는 열기가 끊임없이 뿜어져 나옵니다.



부산·경남을 중심으로 40도 안팎의 기록적인 폭염이 연이틀 이어졌습니다.



부산·경남 7개 지역에 폭염중대경보가 내려진 가운데 최고 기온은 부산이 38.3도, 경남에서도 양산 40.3도, 김해 39도를 기록했습니다.



양산의 경우 기상청 기후통계관측지점에서 이틀 연속 기온이 40도를 넘은 것은 관측 이래 처음입니다.



좀처럼 내리지 않는 비도 남부지방을 뒤덮고 있는 폭염의 원인으로 꼽힙니다.



지난 5월 29일 이후 부산·울산·경남의 강수량은 161.9mm로 평년의 33.9%에 그쳐, 1973년 이후 두 번째로 비가 적게 내린 것으로 나타났습니다.



장마 기간에도 비가 많이 내리지 않으면서 이제는 가뭄을 걱정해야 할 수준입니다.



이달 내내 비가 거의 내리지 않으면서 이렇게 도심 하천 곳곳에서는 바닥이 드러나거나 녹조가 끼는 모습까지 나타나고 있습니다.



기상청은 당분간 부산·경남에 40도 안팎의 폭염과 열대야가 계속될 것으로 내다봤습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 서승현)