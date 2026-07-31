[날씨] 폭염 장기화…다음 주 서울 37도

어느덧 7월의 마지막 날인 오늘(31일)도 여전히 경남 지역을 중심으로 폭염 중대 경보가 발효 중인 가운데 이틀 연속 40도를 넘은 양산은 오늘도 기온이 40도까지 오르며 더위가 매우 극심하겠습니다.



자세한 지역별 낮 기온, 창원과 부산이 39도까지 오르겠고요, 서울과 대전, 전주는 34도 보이며 어제와 비슷하겠습니다.



이렇듯 주말까지는 서풍이 불어들면서 동쪽을 중심으로 열기가 쌓이겠는데요.



다음 주부터는 바람의 계열이 동풍으로 바뀌면서 서울의 낮 기온이 37도까지 오르는 등 서쪽을 중심으로 기온이 오르겠습니다.



아침까지 강원과 호남 지역은 짙은 안개에 유의하셔야겠고요, 오후에 중서부 지역과 남부 지역은 오존 농도가 높게 나타나겠습니다.



또 동해안 지역은 내일까지 바람이 강하게 불겠습니다.



자세한 현재 기온 서울이 25.9도, 강릉 28.9도 보이며 대체로 대부분 지역의 열대야가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)