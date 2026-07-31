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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.31 06:16 조회수
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1. 형소법 처리 강행…밤샘 필리버스터 '맞불'

검찰의 보완수사권을 폐지하는 법안에 대한 국회의 무제한토론, 필리버스터가 진행 중인 가운데 범여권은 오늘(31일) 오후 이 법안을 통과시킬 전망입니다. 이 법안에 추가된 공소 기각 사유들이 명확하지 않아서 국민의힘은 이재명 대통령 재판을 위한 꼼수 입법이라고 비판했습니다.

2. 한-칠레 정상회담…"한-칠레 FTA 개선·광물 협력"

남미 순방 중인 이재명 대통령이 칠레 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 한-칠레 자유무역협정 FTA를 개선하고, 구리와 리튬 등 핵심 광물에 대한 공급망 협력을 강화하기로 했습니다.

3. 관망 속 집값 숨고르기…'세제 개편안' 최종 조율

서울 아파트값 상승폭이 2주 연속 줄어들었습니다. 정부는 조만간 부동산 세제 개편안을 발표합니다.

4. 무한리필 음식점 천장 '와르르'…14명 부상

어제저녁 경기도 양평의 한 음식점에서 갑자기 천장이 무너지는 사고가 났습니다. 14명이 다쳤습니다.
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