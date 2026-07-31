'보완수사권 폐지' 형소법 강행…밤샘 필리버스터 '맞불'

<앵커>



지금 국회에서는 검사의 보완 수사권을 완전히 없애는 형사소송법 개정안에 대한 무제한 토론, 필리버스터가 진행되고 있습니다. 범여권은 오늘(31일) 오후 필리버스터를 종결시킨 다음 법안을 통과시킬 전망입니다.



오늘 첫 소식, 손형안 기자입니다.



<기자>



민주당이 '검찰 개혁의 마침표'라고 의미를 부여하는 형사소송법 개정안은 범여권 주도로 어제(30일) 오후 국회 본회의에 상정됐습니다.



이번 형소법 개정안에는 검사의 직접수사권을 규정하는 현행 196조가 아예 삭제됐고, 검사의 보완수사권이 폐지되면서 보완수사요구권만 남게 됐습니다.



이 정도 규모의 전면적인 형사사법 체계 개편은 72년 만입니다.



민주당은 이번 개정으로 형사소송법이 국민 권익 증진과 인권 보장이라는 새 옷으로 갈아입게 됐다고 자평했습니다.



[김승원/민주당 의원 : 국민의 인권 보장을 강화하여 범죄 피해자의 절차적 권리 또한 확대하려는 내용입니다.]



국민의힘은 검찰의 보완수사권이 없었다면 '장윤기 사건'의 실체는 드러나지 않았을 거라며 이재명 대통령이 거부권을 행사해야 한다고 목소리를 높였습니다.



그러면서 국민의힘 최다선인 6선의 주호영 의원을 시작으로 법안 저지를 위한 필리버스터에 돌입했습니다.



[주호영/국민의힘 의원 : 사기당한 서민, 폭행당한 약자, 학대받은 아동 그리고 전세 보증금을 잃은 청년들이 고스란히 (피해를) 치르게 됩니다.]



이번 필리버스터는 민주당 의원들의 찬성 토론과 국민의힘 의원들의 반대 토론이 번갈아 이어지며 오늘 오후까지 계속될 전망입니다.



국민의힘이 검찰 권한의 전면 박탈로 범죄 피해자들의 고통이 가중될 거라고 목소리를 높이고 있지만 필리버스터 돌입 후 24시간이 지나면 다수 의석을 가진 범여권이 표결로 강제 종료시킬 수 있기 때문에 형소법 개정안은 오늘 오후 4시쯤 국회 본회의를 통과할 예정입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일)