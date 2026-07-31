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배달기사에 "인적사항 적어라"…"여기도 조심" 퍼진 지도

이강 기자
작성 2026.07.31 07:16 조회수
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다음 핫토픽은 배달기사 울리는 천룡인 아파트 입니다.

배달 기사에게 부당한 요구를 하는 아파트를 천룡인 아파트라고 하는데요.

심지어 천룡인 아파트 지도까지 등장해 눈길을 끌고 있습니다.

천룡인 아파트는 일본 만화 '원피스' 속 특권계급인 '천룡인'에서 유래한 표현으로 배달 기사들에게 과도한 출입 절차를 요구하거나 화물용 엘리베이터 이용, 도보 이동 등을 강제하는 일부 아파트를 빗댄 말인데요.

최근 한 유튜브 채널에서 배달 기사가 아파트에 음식을 배달하러 올라가려고 하자 관리 직원이, 헬멧을 벗고 인적 사항을 쓰라고 요구하는 모습이 공개되며 논란에 다시 불을 붙었습니다.

온라인에서는 '배달 기사를 잠재적 범죄자 취급하는 것 아니냐'는 비판이 일었고, 포털사이트에는 서울 천룡인 아파트 지도도 등장했습니다.

전문가들은 아파트 관리 주체가 보안을 위해 방문자의 출입을 관리하는 것은 정당한 권한이지만, 특정 직업이라는 이유로 필요 이상의 개인정보를 요구하는 것은 인권 침해와 법 위반이 될 수 있다고 지적했습니다.

(화면출처 : 연합뉴스·유튜브 해운대주민)
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