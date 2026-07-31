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미중 무역대표, 정상회담 두 달 만에 소통…"상호 우려 등 논의"

제희원 기자
작성 2026.07.31 00:56 수정 2026.07.31 01:02 조회수
미중 무역대표, 정상회담 두 달 만에 소통…"상호 우려 등 논의"
▲ 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리

미국과 중국의 무역 대표가 지난 5월 베이징 미중 정상회담 이후 처음으로 공식 접촉해 현안을 논의했습니다.

중국 신화통신에 따르면 허리펑 중국 부총리는 30일 저녁(중국 현지시간) 스콧 베선트 미국 재무장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 화상 통화를 했습니다.

신화통신은 "양측은 중미 양국 정상의 베이징 회담 중요 합의를 잘 이행하는 것을 중심에 놓고, 다음 단계에서 중미 양국이 경제·무역 관계 안정 유지와 실무적 협력 확장, 상호 우려의 적절한 해결을 하는 것에 관해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 교류를 진행했다"고 보도했습니다.

아울러 통신은 "중국은 최근 미국의 대(對)중국 경제·무역 제한 조치에 관해 엄정한 우려를 표명했다"고 전했습니다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 베이징 정상회담(5월 13∼15일)에서 '건설적 전략 안정 관계' 구축과 무역·투자위원회 설립, 상호 동등한 규모의 관세 인하 논의, 희토류 수출 통제 문제 공동 연구, 중국의 미국산 농산물·항공기 수입 등에 합의했습니다.

그러나 정상회담 이후로도 양국은 핵심 물자 수출 통제나 기업 제재 등 공격을 주고받았습니다.

중국의 '엄정한 우려 표명'은 근래 미국 정부가 내놓은 반도체·로봇 등 첨단 분야 통제 등 조치를 겨냥한 것으로 보입니다.

(사진=AP, 연합뉴스))
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