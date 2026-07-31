한국, 펜싱 세계선수권 남자 사브르 단체전 은메달…종합 2위

한국 펜싱 남자 사브르 대표팀이 세계선수권대회 단체전 은메달을 획득했습니다.



오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 남자 사브르 대표팀은 30일 홍콩에서 열린 2026 세계선수권대회 단체전에서 프랑스에 이어 준우승했습니다.



한국이 세계선수권대회 남자 사브르 단체전에서 입상한 건 2023년 이후 3년 만입니다.



2022년 이후 4년 만의 정상 탈환은 이루지 못했으나 2026 아이치·나고야 아시안게임을 두 달도 남기지 않은 상황에서 세계선수권대회 시상대에 서는 성과를 남겼습니다.



이번 대회 개인전에서 은메달을 목에 걸어 처음으로 세계선수권대회 개인전 시상대에 선 도경동은 단체전에서도 은메달을 챙겼습니다.



32강전에서 필리핀을 45대 20으로 제압한 남자 사브르 대표팀은 16강전에서 스페인을 45대 39, 8강전에선 러시아를 45대 37로 연파했습니다.



준결승전에선 루마니아에 45대 44 신승을 거둔 대표팀은 프랑스와의 결승전에선 초반부터 크게 밀리기 시작하며 31대 45로 패했습니다.



여자 플뢰레 단체전에는 이세주(충북도청), 모별이(인천광역시 영종구청), 박지희, 심소은(이상 서울특별시청)이 출전해 13위로 마쳤습니다.



대한펜싱협회가 있는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 봉쇄 시위로 한 달 넘게 출입이 막히며 행정 차질 속에 이번 대회를 준비한 한국 펜싱은 금메달 1개와 은메달 2개, 동메달 1개로 이탈리아(금4·은4)에 이어 종합 2위를 차지했습니다.



금메달은 여자 에페 개인전에서 송세라(부산광역시청)가 따냈습니다.



2022년(금3·종합 2위) 이후 두 차례 대회(2023년 7위·2025년 10위)에선 금메달을 수확하지 못하며 주춤했던 한국 펜싱은 4년 만에 세계선수권대회 '톱3'에 복귀했습니다.