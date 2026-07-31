'삼전'도 최대 실적이지만…"AI 투자 언제까지?" 우려

<앵커>



AI 반도체 호황에 삼성전자가 또 한 번 역대 최대 실적을 기록했습니다. 삼성전자는 반도체 공급 부족이 내후년까지 이어질 것으로 전망했습니다. 글로벌 빅테크들도 AI 투자 확대를 재확인했는데, 투자가 지속될 수 있을지에 대한 우려는 남아 있습니다.



정성진 기자가 보도합니다.



<기자>



삼성전자가 올해 2분기 매출 171조 5천억 원, 영업이익 89조 5천억 원으로 역대 최대 실적을 새로 썼습니다.



실적을 이끈 것은 역시 반도체였습니다.



반도체 부문의 영업이익은 89조 2천억 원, 전체 99% 이상을 담당했습니다.



반면 모바일, 가전 등 완제품 부문은 매출이 14% 증가했지만 8천억 원 영업 손실을 봤습니다.



반도체 원가 급등에 따른 이른바 '칩 플레이션' 영향으로 사상 첫 적자입니다.



삼성전자는 반도체 공급 부족은 내년에 더 심화되고 2028년까지 이런 흐름이 이어질 것으로 전망했습니다.



그 근거로 글로벌 빅테크의 장기 공급 계약 요청이 지속되고 있다면서 전체 생산 능력의 최대 70%까지 장기 계약으로 묶일 수 있다고 밝혔습니다.



[김재준/삼성전자 메모리사업부 전략마케팅실장 (2분기 컨퍼런스콜) : 주요 5대 글로벌 데이터센터 고객들과는 이미 계약을 완료하였으며, AI 수요와 연관된 추가 5개 대형 고객들과도 협상 완료 단계에 있습니다.]



글로벌 빅테크들도 AI 투자 확대를 재확인하며 견고한 반도체 수요를 뒷받침했습니다.



마이크로소프트와 메타는 AI 투자 등에 쓰이는 자본 지출을 지난해보다 각각 69%, 83% 늘려 50조 원 안팎을 투자했다고 밝혔습니다.



하지만 불안 요소도 확인됐습니다.



메타의 잉여 현금 흐름은 1년 전보다 90% 넘게 축소됐습니다.



영업활동으로 벌어들인 현금 대부분이 AI 투자에 투입된 겁니다.



앞서 구글의 모회사 알파벳도 잉여 현금 흐름이 마이너스로 돌아서는 등 투자 지속성에 의문이 제기되고 있습니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : 최근에 (빅테크들이) 투자를 한다라는 건 결국 이제 차입을 한다라는 부분으로 결국 인식이 되면서, 계속해서 좀 부채에 대한 리스크 자체를 계속해서 염두에 두고 있는 부분들이 아닌가….]



미 연방준비제도가 이번에는 금리를 동결했지만 향후 금리 인상 가능성이 여전한 만큼, 빅테크의 AI 투자 자금 조달 부담을 둘러싼 시장의 우려도 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 김준희, 디자인 : 최진회)