이란 "요르단 미군 기지 공격…F-35 전투기 3대 파괴" 주장

▲ F-35 전투기 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이란 혁명수비대(IRGC)는 현지시간 30일 미국의 공격에 대한 보복으로 요르단 내 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 파괴하고 미군 여러 명에게 피해를 줬다고 주장했습니다.IRGC는 이날 성명에서 "오늘 아침 여러 발의 탄도미사일로 알아즈라크 공군기지 내 미군 F-35 전투기 주기장과 정비 격납고를 공격했다"며 "이 공격으로 F-35 전투기 3대를 완전히 파괴했으며, 다른 전투기 3대에도 심각한 손상을 입혔다"고 말했다고 러시아 리아노보스티 통신이 이란 국영 IRIB 방송을 인용해 전했습니다.앞서 미군 중부사령부(CENTCOM)는 전날 엿새만의 대이란 공습 재개 사실을 밝히며 이란의 군 지휘시설과 미사일·드론 시설, 해상 전력 등을 겨냥했다고 밝혔습니다.이에 IRGC는 "공격자들은 오늘 응징될 것"이라며 중동 지역에 있는 미국 시설에 보복하겠다는 계획을 밝혔습니다.IRGC의 이날 공격에 대해 미군은 아직 특별한 입장을 밝히지 않았습니다.(사진=게티이미지)