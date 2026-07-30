최태원, SK하이닉스 주식 48억 규모 장내매수…"책임경영 차원"

▲ 최태원 SK그룹 회장

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 주식 약 48억 원어치를 장내매수했습니다.최근 반도체주를 중심으로 국내 증시 불안이 극심한 상황에서 책임경영 의지를 강조하기 위해서입니다.SK하이닉스는 오늘(30일) 최 회장이 장내매수를 통해 SK하이닉스 보통주 3천620주를 매입했다고 공시했습니다.이날 종가 기준으로는 47억 8천564만 원 규모입니다.최 회장이 SK하이닉스 주식을 매수한 한 것은 이번이 처음입니다.최 회장은 반도체 기업 가치에 대한 믿음과 함께 최근 SK하이닉스 주가가 지나치게 저평가 됐다는 판단에 따라 책임경영 차원에서 이번 주식 매수를 결정한 것으로 알려졌습니다.SK하이닉스 주가는 지난달 25일 298만 7천 원으로 사상 최고가를 기록했으나, 이후 급락한 끝에 불과 1개월여 만인 이날 종가 132만 7천 원을 기록했습니다.최근 최 회장은 SK하이닉스 주가에 대해 "메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다"며 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)