김민주·김새로미, KLPGA 투어 오로라월드 챔피언십 첫날 공동 선두

▲ 김민주·김새로미

한국여자프로골프, KLPGA 투어 오로라월드 챔피언십에서 김민주, 김새로미 선수가 첫날 공동 선두에 올랐습니다.김민주는 강원도 원주시 오로라 골프&리조트에 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 잡아 7언더파를 쳤습니다.김새로미는 이글 1개, 버디 5개로 7언더파를 기록했습니다.쾌조의 출발을 보인 두 선수는 공동 3위 박예지와 홍진영(홍진영2)에 2타 앞서 공동 선두에 자리했습니다.지난해 4월 iM금융오픈에서 데뷔 첫 승을 거둔 김민주는 통산 2승에 도전하고, 아직 정규 투어 우승이 없는 김새로미는 첫 우승을 노립니다.박예지와 홍진영(홍진영2)이 5언더파 공동 3위에 올랐고, 정규 투어 통산 10승의 이예원이 이지현(이지현3)과 함께 4언더파 공동 5위에 자리했습니다.허윤서와 최은우, 안지현, 박보겸, 정윤지가 3언더파 공동 7위로 뒤를 이었습니다.올 시즌 3승을 올리며 다승과 상금, 대상 포인트 선두를 달리고 있는 김민솔은 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회 AIG 여자오픈에 참가해 이번 대회에는 출전하지 않았고, 시즌 2승을 거두며 상금 랭킹과 대상 포인트 부문에서 김민솔에 이어 2위에 자리하고 있는 서교림은 첫날 1언더파 공동 24위를 기록했습니다.지난해 우승자인 '디펜딩 챔피언' 배소현은 2오버파로 부진한 출발을 보였습니다.총상금 10억 원, 우승 상금 1억 8천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(8월 2일)까지 4라운드로 열립니다.(사진=KLPGA 제공)