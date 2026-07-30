뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 폭염중대경보 지속…다음 주 서쪽 폭염

SBS 뉴스
작성 2026.07.30 21:36 조회수
PIP 닫기
오늘(30일)도 많이 더우셨죠.

현재 우리나라는 여름철 폭염을 불러일으키는 대표적인 2개의 고기압이 대기 상층과 하층에 견고하게 자리 잡고 있습니다.

이런 가운데 오늘도 서풍 계열의 바람이 불어 들면서 경남 지역의 낮 기온이 40도 안팎까지 치솟았는데요.

그런데 다음 주부터는 바람의 방향이 서풍에서 반대인 동풍으로 불어 들면서 다음 주에는 서울 등 서쪽 지역에 폭염이 극심해지겠습니다.

보시는 건 서울의 낮 기온 그래프인데요.

다음 주 초반에는 낮 기온이 37도까지 오르겠습니다.

한편 연일 40도의 폭염이 이어지고 있는 양산의 경우는 다음 주 35도 안팎까지 기온이 떨어지겠습니다.

장기화되고 있는 폭염을 누그러뜨릴 변수는 바로 이 태풍입니다.

태풍은 아직 우리나라와 매우 멀리 떨어져 있어서 어떠한 영향을 줄지는 가늠하기가 어렵습니다.

다만 다음 주에는 점차 서진하면서 일본 도쿄 남쪽 해상까지 다가설 것으로 보이는데요.

다음 주 우리나라의 기압계에 어떠한 영향을 줄지는 계속해서 지켜봐야겠습니다.

한편 폭염중대경보가 경남 동부권에 계속 이어지고 있습니다.

내일 부산과 창원의 낮 기온 38도까지 오르겠고요, 서울도 34도까지 오르겠습니다.

다음 주에도 북태평양 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날씨가 계속될 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지