실탄 4발에도…"죽는 줄" 사찰 난입 괴한 공포의 추격전

<앵커>



절에서 장난감 총으로 스님을 위협한 뒤 달아난 50대 남성이 추격전 끝에 경찰에 붙잡혔습니다. 도주 과정에서 순찰차를 잇따라 들이받기까지 했는데, 음주 측정 결과 면허 정지 수준이었던 것으로 확인됐습니다.



KNN 정효정 기자입니다.



<기자>



경찰차들이 순식간에 차량 한 대를 에워쌉니다.



하지만 멈추기는 커녕 계속 순찰차를 들이받으며 달아나려는 용의자 공포탄 2발과 실탄 4발을 발사했지만 용의자는 멈추지 않습니다.



결국 삼단봉으로 유리창을 깨고 테이저건까지 사용해 용의자을 제압합니다.



피의자는 경찰과 약 50km의 추격전을 벌인 끝에 이곳에서 붙잡혔습니다.



추격전은 어제(29일) 오후 3시, 경남 진주의 한 사찰에서 시작됐습니다.



사찰에 갑자기 들어온 50대 남성이 스님에게 차에 타라며 협박했습니다.



거부하자 조수석에 있던 길이 87cm의 총기를 꺼내 위협했습니다.



[사찰 스님 : 죽는구나 이런 생각이 들었고, 공포가 밀려온다는 게 뒤에 와요. 한참 뒤에 오더라고요.]



사찰 관계자가 막아서자 남성은 그대로 차량을 몰고 도주했고 1시간 반 동안의 도주 끝에 경찰 포위에 붙잡혔습니다.



조사 결과 총기는 BB탄 100여 발이 든 완구용이었고, 피의자는 술에 취한 상태였던 것으로 알려졌습니다.



[심형태/경남경찰청 지역경찰계장 : 술 냄새가 나는 걸 감지한 이후에 피의자 상대로 음주 측정을 하게 됐는데, 혈중알코올농도 0.076%로 측정이 되었습니다.]



검거 과정에서 경찰 5명이 부상을 입은 가운데 경찰은 도로교통법과 특수협박, 특수공무집행방해치상 등의 혐의로 입건해 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 안명환 KNN, 화면제공 : 경남경찰청)



KNN 정효정