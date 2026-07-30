정몽규와 주고받은 문자 들통…"정 선배가 누구" 캐묻자

<앵커>



그런데 오늘(30일) 청문회에서는 정몽규 전 회장이 한 국회의원과 주고받은 문자 내용이 공개돼 논란이 일었습니다. 윤용근 국민의힘 의원이 "더 배려해드려야 하는데 송구하다"는 문자를 정 전 회장에게 보낸 게 포착된 겁니다. 정 전 회장이 인맥을 동원해 청문위원에게 접근한 것 아니냐는 질타가 쏟아졌습니다.



보도에 정윤식 기자입니다.



<기자>



오늘 국회의 대한축구협회 청문회장은 국민의힘 소속 청문위원인 윤용근 의원의 휴대전화 화면을 포착한 언론 보도가 알려지며 술렁였습니다.



오늘 오후 1시 50분쯤, 윤 의원과 정몽규 전 대한축구협회장이 주고받은 문자 메시지입니다.



윤 의원이 정 전 회장에게 "어제 정 선배님한테 연락을 받았다", "더 잘 배려해드려야 하는데 송구하다"고 하자, 정 전 회장은 "신경 써주셔서 감사하다", "이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠다"고 답했습니다.



민주당 의원들은 정 전 회장이 인맥을 동원해 청문위원들에게 접근한 것 아니냐고 따졌습니다.



[이재정/민주당 의원 (국회 문화체육관광위원장) : 아는 분 있으시면 어떤 부탁을 하시려고 했습니까. 어떤 부탁을 했습니까.]



[정몽규/전 대한축구협회장 : '혹시 아는 분 있냐'고 이렇게 물어본 적은 있습니다. '어떤 질문을 하실까' 아니면 '제가 또 미리 준비할 게 있나' 이런 것 물어봤었습니다. 답변 잘하려고 그렇게 얘기했었습니다.]



[윤용근/국민의힘 의원 : 어떤 뭐 오고 가거나 그런 것도 전혀 없었고요. 사적인 건 사적인 거고 공적인 건 공적인 겁니다. 그래서 저는 준비한 질의를 그대로 다 했고….]



정 전 회장은 논란에 송구스럽다면서도 문자에서 언급된 '정 선배님'이 누군지 밝히라는 요구에는 응하지 않았습니다.



[정몽규/전 대한축구협회장 : 제가 꼭 말씀드려야 되는 의무가 있습니까. 법적인 의무 있습니까. 아니면 저의 프라이버시에 관한 문제인데 그걸 꼭 말씀드려야 되는지 제 판단이 안 섭니다. 그냥 놀고 계신, 현재 놀고 계신 분입니다.]



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 남일, 사진출처 : 서울신문)