뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경남 양산 '40.3도' 연이틀 최고 기온…"이런 더위 처음"

김수윤 기자
작성 2026.07.30 20:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

한반도를 뒤덮고 있는 폭염의 기세가 무섭습니다. 경남 양산은 기상 관측 이래 처음으로 이틀 연속 낮 최고 기온이 40도를 넘었습니다.

이렇게 기록적인 폭염 이어지고 있는 영남권 상황을 김수윤 기자가 보도합니다.

<기자>

오늘(30일) 낮 부산 해운대 도심.

작열하는 태양을 피해 양산을 쓰고, 휴대용 선풍기나 얼음물로 더위를 식혀보지만 소용이 없습니다.

[김종철/부산시 북구 : (부산에) 40년 살았는데 이렇게 더운 건 처음입니다. 이번만큼 더운 해는 없었습니다.]

밤에도 식을 줄 모르는 아스팔트 도로는 한낮엔 열기가 끊임없이 뿜어져 나옵니다.

부산·경남을 중심으로 40도 안팎의 기록적인 폭염이 어제에 이어 연이틀 이어졌습니다.

부산·경남 7개 지역에 폭염중대경보가 내려진 가운데, 오늘 낮 최고 기온은 부산이 38.3도, 경남에서도 양산 40.3도, 김해 39도를 기록했습니다.

양산의 경우 어제도 40도를 넘었는데, 기상청 기후통계관측지점에서 이틀 연속 기온이 40도를 넘은 건 관측 이래 처음입니다.

좀처럼 내리지 않는 비도 남부지방을 뒤덮고 있는 폭염의 원인으로 꼽힙니다.

지난 5월 29일 이후 부산·울산·경남의 강수량은 161.9mm로 평년의 33.9%에 그쳐, 1973년 이후 두 번째로 비가 적게 내린 걸로 나타났습니다.

장마 기간에도 비가 많이 내리지 않으면서 이젠 가뭄을 걱정해야 할 수준입니다.

이달 내내 비가 거의 내리지 않으면서 이렇게 도심 하천 곳곳에서는 바닥이 드러나거나 녹조가 끼는 모습까지 나타나고 있습니다.

기상청은 당분간 부산·경남에 40도 안팎의 폭염과 열대야가 계속될 것으로 내다봤습니다.

(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 서승현)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김수윤 기자 사진
김수윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지