'올공 재검표' 8월 18일 잠정 합의…'선관위 특검법' 통과

<앵커>



투표용지 부족 사태의 진상을 규명하기 위한 국회 국정조사특위가 다음 달 18일, 서울 올림픽공원에 보관 중인 투표용지 247만 장을 재검표하기로 잠정 합의했습니다. '선관위 특검법'도 여야 합의로 국회를 통과했습니다.



이 내용은 고정현 기자가 전하겠습니다.



<기자>



국회는 오늘(30일), 여야 합의로 투표용지 부족 사태 진상규명 국정조사특별위원회의 활동 기간을 30일 더 늘리는 안건을 의결했습니다.



다음 달 말까지 연장된 국조특위는 다음 달 10일, 3차 청문회를 개최하고, 이어 18일엔 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 247만 장의 서울 송파구 투표용지를 재검표하기로 의견을 모았습니다.



다만 재검표 일시는 아직 여야 원내지도부만의 잠정 합의로, 변경될 가능성도 있습니다.



[윤건영/민주당 의원 : 재검표를 위해서 국정조사특위를 한 달간 연장했기 때문에 저는 8월 중으로는 무조건 재검표가 진행되어야….]



[주진우/국민의힘 의원 : 특검의 수사나 이런 일정에 전혀 방해가 안 되면 또 모르겠으나 그 부분과 충돌하거나 또 시기를 그렇게 못 박으면….]



투표용지 부족 사태에 대한 특검법도 여야 합의로 국회를 통과했습니다.



여야가 동수로 추천해 구성하는 국민추천위원회가 대한변호사협회와 법학전문대학원협의회로부터 각 3명씩 특별검사 후보를 추천받은 뒤 이들 중 2명을 대통령에게 추천합니다.



165명 안팎의 규모로 최장 170일간 활동하는 특검팀은 투표용지 부족 사태뿐 아니라 선관위 전·현직 위원과 직원들의 외유성 출장, 자녀 승진 특혜, 선거 통계 조작, 선거 관리 시스템 부실 운영 등 12가지 혐의에 대해 수사할 예정입니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 한흥수·이준호)