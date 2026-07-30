구마모토 강진 사망 34명으로 늘어…제지 공장 8명·쇼핑몰 7명 등

▲ 구마모토 지진 피해

지난 28일 발생한 일본 구마모토 강진과 관련 사망자가 34명으로 늘었다고 교도통신·NHK가 구마모토현 집계를 인용해 보도했습니다.일본제지 야쓰시로 공장에서 사망자 8명, 폭발 후 건물 일부가 붕괴한 대형 쇼핑센터 '이온몰 구마모토'에서 사망자 7명이 나온 것으로 집계됐습니다.이온몰 구마모토에서 일하다가 폭발 직전에 건물을 빠져나왔다는 한 남성은 요미우리신문에 "고객들을 대피시키고 약 30분 뒤 개인 소지품을 가지러 다시 들어갔는데 썩은 것 같은 냄새가 진동했다"고 전했습니다.이온몰 구마모토 사고 원인을 놓고 공조 시설이나 음식점에서 사용하던 액화석유가스(LPG)가 지진으로 파손된 배관을 통해 누출된 뒤 폭발했을 가능성이 제기됩니다.이온몰과 일본제지 공장 외에는 우키시, 고사마치 등에서 사망자가 확인됐습니다.일본 정부는 지진 발생 후 48시간이 지났고 폭염이 구조 대상자와 구조대원을 힘들게 하는 상황에서 만 72시간 이내에 한 명이라도 더 많은 인원을 구하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.기하라 미노루 관방장관은 "인명 구조가 시간과의 싸움이 되고 있다"며 구조 작업에 최선을 다하겠다고 말했습니다.강진 피해가 컸던 야쓰시로시 등에서는 이날 오전부터 소방대원들이 구조견과 함께 주택을 한 채씩 샅샅이 수색하고 있다고 아사히신문이 전했습니다.구마모토현 대피소 420여 곳에서는 주민 1만 명이 대피 생활을 이어갔습니다.이날 오후 현재 일본 기상청 지진 등급의 최고 수준인 진도 7을 기록한 우키시 등에서 약 9만 5천 가구가 수돗물을 공급받지 못하고 있으며 정전과 통신 장애도 계속되고 있습니다.기하라 장관은 여진이나 추가 붕괴를 우려해 자택 대신 차에 머무르기를 택한 주민들이 휘발유 등 연료 확보에 애를 먹고 있다는 보도가 나오자 "탱크로리를 구마모토로 보내줄 것을 원유업계에 요청하는 등 연료 확보에 노력하고 있다"고 말했습니다.