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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 개봉 이틀 만에 100만 돌파…올해 최단 기록

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작성 2026.07.30 17:46 조회수
스파이더맨
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 이틀 만에 전국 100만 관객을 돌파했다.

30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 2일째인 오늘(30일) 오후 2시 25분경 누적 관객수 100만 1,040명을 기록했다. 이로써 올해 개봉 영화 중 가장 빠른 속도로 100만 고지에 올랐다.

뿐만 아니라 1,123만 관객을 동원하며 폭발적인 신드롬을 일으켰던 '어벤져스: 인피니티 워'가 개봉 2일차에 100만 관객을 돌파한 것과 동일한 흥행 속도다. 개봉 이후에도 예매량 74만 장을 유지하며 첫 주말 성적표에 관심이 쏠린다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터로 톰 홀랜드와 젠데이야가 주연을 맡았다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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