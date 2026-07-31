[비디오머그] "이거 돈 안 됩니다"…그런데도 인생을 건 인재들이 남아있다

최상위권 학생들은 죄다 의대로, 우수한 연구자들은 중국과 미국으로.



'인재 전쟁'에서 우리가 밀리는 사이, "기후위기를 해결하면 돈이 될까?"라는 질문에 인생을 건 연구자들이 아직 남아있습니다.



그린수소부터 진동으로 전기를 만드는 '에너지 블록'까지, 이 '기후 덕후'들의 판을 현대차 정몽구 재단이 깔아주기로 했습니다.



그 이유를 들여다봤습니다.



(취재 : 여현교, PD : 김인선, 구성 : 이미선, CG : 채지우 조승현, 촬영 : 황세회, 김상윤, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 현대차 정몽구 재단)