냉장고 맞먹는 폰값…앞자리 '3' 찍어버린 충격적 이유 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



양산폰 최초 300만 원 돌파: 삼성전자가 공개한 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8' 라인업의 1TB 최고 사양 가격이 300만 원을 돌파하며, 한정판이 아닌 대중 양산형 스마트폰 기준 최초의 300만 원대 시대를 열었습니다.



주범은 AI발 '칩플레이션(Chipflation)': AI 서버 투자 폭증으로 모바일 메모리 공급 병목이 발생해 부품 원가가 급등했으며, 800달러대 폰 기준 메모리 원가 비중이 14%에서 약 40%로 폭증했습니다.



애플 참전 앞둔 폴더블 총력전: 가격 부담에 따른 소비자 저항에도 불구하고, 애플의 폴더블 시장 참전 및 카운터포인트리서치 추산 전 세계 출하량 21% 증가 전망 속에서 체급 세분화(기본형·울트라·플립)를 통한 맞춤형 시장 공략이 본격화되고 있습니다.

1. 앞자리 '3'의 등장: 양산형 스마트폰 300만 원 시대의 개막

2. 폭증하는 제조 원가: 전 세계를 강타한 '칩플레이션'

3. 애플의 참전과 폴더블 춘추전국시대

Deep Dive Q&A

불과 10년 전만 해도 최고급 프리미엄 스마트폰의 가격은 100만 원 선이었습니다. 200만 원 시대를 맞이했을 때도 "냉장고 값과 맞먹는다"는 탄식이 나왔으나, 이제 스마트폰 가격표의 앞자리가 2에서 3으로 바뀌었습니다. 삼성전자가 공개한 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 시리즈'의 최고 사양 가격이 마침내 300만 원을 돌파했습니다.이번 신작의 가장 큰 변화는 '3종 체제'의 도입입니다. 위아래로 접는 플립(Z 플립8) 모델은 역대 가장 얇은 6.1mm 두께와 180g의 무게로 가벼움을 극대화했고, 가로로 접는 폴드 라인업은 '갤럭시 Z 폴드8(기본형)'과 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'로 체급을 분리했습니다. 기본형 폴드8은 과감히 기존의 길쭉한 화면을 버리고 10대 16 비율의 넓적한 여권형 디자인(접었을 때 5.5인치, 펼쳤을 때 7.6인치)을 채택했으며, 두께 9.7mm, 무게 201g으로 대폭 다이어트에 성공했습니다. 울트라 모델은 2억 화소 메인 카메라와 5,000만 화소 초광각 카메라, 5,000mAh 배터리를 탑재하며 '끝판왕급' 스펙을 갖추었습니다.문제는 가격입니다. Z 폴드8 기본형과 울트라 두 모델의 1TB 대용량 최고 사양 출고가는 나란히 300만 원을 넘어섰습니다. 지난해 일부 소량 판매된 한정판 개념의 '갤럭시 Z 트라이폴드(350만 원대)'를 제외하면, 일반 대중을 겨냥한 양산형 스마트폰 중에서는 사실상 최초의 300만 원대 진입입니다. 시민들은 "고성능 PC나 세탁기 가격이다", "소모품인 핸드폰에 300만 원 지출은 소득 범위를 넘어선다"며 가격 부담감을 호소하고 있습니다.소비자의 강한 저항을 예상하면서도 삼성전자가 가격표의 앞자리를 '3'으로 올릴 수밖에 없었던 배후에는 반도체발 물가 상승, 이른바 '칩플레이션(Chip + Inflation)'이 자리 잡고 있습니다.전 세계를 강타한 인공지능(AI) 열풍으로 빅테크 기업들이 막대한 자금을 AI 서버 구축에 쏟아붓기 시작했고, 이로 인해 반도체 생산 라인이 데이터센터용 메모리로 쏠리면서 모바일용 메모리 공급에 심각한 병목 현상이 발생했습니다. 시장 분석에 따르면 800달러대 스마트폰을 기준으로 전체 부품 원가에서 메모리가 차지하는 비중은 지난해 1분기 약 14% 수준에서 올해 2분기 약 40%까지 폭증했습니다.이 같은 원가 압박은 비단 삼성만의 문제가 아닙니다. 최근 애플이 일본 시장 내 제품 가격을 기습 인상하고, 차세대 아이폰의 출고가가 300달러 이상 폭등할 것이라는 외신 및 시장의 전망이 나오는 것도 동일한 '칩플레이션'의 여파입니다. 최첨단 유연 디스플레이와 차세대 카메라, 신기술인 '플렉스티타늄' 등 고가의 부품이 원가 폭탄과 결합하면서 제조사들은 출고가를 올려도 총마진이 줄어드는 역설적 상황에 직면해 있습니다.혹독한 원가 상승 청구서에도 불구하고 제조사들이 폴더블 스마트폰 시장을 포기할 수 없는 이유는 시장의 판도가 근본적으로 바뀌고 있기 때문입니다. 글로벌 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 글로벌 폴더블폰 출하량은 전년 대비 21%나 가파르게 성장할 것으로 전망됩니다.무엇보다 오랫동안 관망세를 유지하던 애플이 마침내 폴더블 시장 참전을 앞두고 있다는 점이 가장 큰 변수입니다. 전문가들은 애플이 폴더블 시장에 등판하는 즉시 기존 강자였던 화웨이, 모토로라, 아너 등을 제치고 단숨에 점유율 2위로 급부상할 것으로 보고 있습니다.삼성이 이번 시리즈에서 '체급 세분화'라는 파격적인 승부수를 던진 것도 애플의 등판으로 본격화될 '폴더블 춘추전국시대'에서 시장 왕좌를 지키기 위한 배수진입니다. 가격 인상의 불확실성을 극복하고 최첨단 기술력과 맞춤형 체급으로 소비자들의 지갑을 열 수 있을지, 글로벌 모바일 시장의 진짜 전쟁은 지금부터 시작되고 있습니다.A1. '칩플레이션(메모리 반도체 원가 비중 14%→40% 폭증)' 외에도 폴더블폰 특유의 '최첨단 하드웨어 기술의 집약'이 원가 상승을 견인했습니다. 이번 시리즈에 최초 적용된 '플렉스티타늄' 기술은 디스플레이 중앙 주름을 획기적으로 개선했으나 수율과 공정 단가가 높습니다. 여기에 2억 화소 카메라, 얇은 두께(플립8 기준 6.1mm)를 유지하면서 배터리 용량을 늘리는 차세대 설계 비용, 그리고 글로벌 AI 서버 증설 경쟁에 따른 초고성능 AP 및 센서 수급 비용이 복합적으로 작용했습니다.A2. 카운터포인트리서치 등 주요 시장조사기관은 애플의 참전이 폴더블폰 시장의 파이 자체를 키우는 촉매제가 될 것으로 보고 있습니다. 애플이 등판하면 특유의 충성 고객층을 바탕으로 단숨에 점유율 2위권으로 올라설 가능성이 큽니다. 삼성이 기본형(Z 폴드8)의 화면 비율을 10대 16 '여권형'으로 개편하고 울트라와 플립으로 라인업을 3분할한 것은, 애플의 진입으로 본격화될 폴더블 춘추전국시대에 맞서 다양한 소비자층을 사전 점유하기 위한 전략적 포석입니다.