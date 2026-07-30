[자막뉴스] "수원 길거리에 웬 여자가 비틀비틀"…이틀 새 잇따른 '20대 여성 마약' 신고

경기 수원시에서 이틀 사이 마약 투약 의심 신고가 잇따라 경찰이 수사에 나섰습니다.



수원팔달경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 여성 A 씨를 입건했다고 밝혔습니다.



A 씨는 어제(29일) 오전 9시 20분쯤 마약을 투약한 상태에서 수원역 앞 로데오거리를 배회한 혐의를 받고 있습니다.



주민 신고를 받고 출동한 경찰이 A 씨에 대해 마약 간이 검사를 한 결과 필로폰 양성 반응이 나왔습니다.



A 씨는 필로폰 투약 혐의를 인정했으며, 당시 소지하고 있던 마약류는 없었습니다.



경찰은 A 씨의 건강 상태를 고려해 가족에게 인계해 보호 입원 조치하고, 다른 마약류 투약 여부 등을 조사하고 있습니다.



오늘 새벽 2시 40분쯤에도 수원시 팔달구 인계동에서 "여성 2명이 마약을 한 것 같다"는 주민의 112 신고가 접수됐습니다.



경찰은 한 오피스텔 앞에서 마약류 투약이 의심되는 20대 여성 2명을 발견하고 지구대로 임의동행했습니다.



간이 검사 결과 한 명은 필로폰 양성, 다른 한 명은 음성 반응을 보였습니다.



양성 반응이 나온 여성은 필로폰 투약 사실을 부인했고, 경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했습니다.



경찰은 결과가 나오는 대로 입건 여부를 결정할 계획입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)