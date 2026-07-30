국회, '축구 청문회' 개최…정몽규·홍명보, 각종 의혹 부인

▲ 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다.

국회 문화체육관광위원회 소속 여야 의원들이 청문회를 통해 대한축구협회의 행정 난맥상을 짚었습니다.정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 국가대표팀 감독은 증인으로 출석해 월드컵 성적 부진에 대해 사과했습니다.문체위는 오늘(30일) 축구협회에 대한 청문회를 개최했습니다.이번 청문회는 국가대표팀이 졸전으로 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 이후 추진됐습니다.여야 의원들은 홍명보 전 감독 선임 등 국가대표팀 관련 문제를 비롯해 축구협회 행정 전반에 대해 따져 물었습니다.이재정 문체위원장은 "대한민국 축구는 오랜 기간 국민께 기쁨과 자부심을 안겨주는 국민 스포츠로 자리매김해왔다"며 "최근 감독 선임이나 운영 공정성, 투명성에 대한 여러 가지 의혹 제기가 있었고, 운영 전반에 대해서도 국민의 우려와 비판이 계속되고 있다"고 취지를 설명했습니다.이어 "대표팀의 성적 부진만을 따지기 위한 자리가 아니다"라며 "청문회가 제기된 의혹에 대한 점검뿐만 아니라 향후 축구협회가 어떤 방식으로 운영되어야 할지와 축구 거버넌스 전반에 대한 지혜를 모색하고 자리가 될 것"이라고 말했습니다.청문회에는 총 15명이 증인으로 채택됐습니다.정몽규 전 축구협회장과 홍명보 전 감독, 이용수·김병지 축구협회 부회장, 김승희 전무 등이 출석했습니다.정 전 회장은 "재임 기간 한국 축구의 발전을 위해 최대한 노력했으나 일련의 논란과 북중미 월드컵 결과가 미흡한 것에 대해서 죄송하다"며 "책임감을 통감하고 국민과 팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 송구스럽다"고 말했습니다.그러면서 "앞으로 기업인으로서 경영에 집중하고 사회에 기여하겠다"고 입장을 밝혔습니다.홍명보 전 감독도 "월드컵 결과에 대해 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀드린다"며 "대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했습니다.집중적으로 질의를 받은 정 전 감독과 홍 전 감독은 '카르텔'이나 '특혜' 등 각종 의혹에 대해 적극적으로 항변했습니다.증인 중 이임생 전 협회 기술총괄이사(현 캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(현 태국 2부 깐짜나부리 파워 FC 감독)은 참석하지 않았습니다.참고인으로는 애초 채택된 13명 중 유승민 대한체육회장과 김대희 혁신위원 등 4명만 출석했습니다.유승민 회장은 문화체육관광부 주도로 축구계 쇄신을 위해 출범한 케이(K)-축구 혁신위원회의 공동위원장을 맡고 있습니다.박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장, 이영표·박주호 위원 등은 나오지 않았습니다.참고인은 출석 의무가 없습니다.이재정 위원장은 일부 증인과 참고인 불출석, 미흡한 불출석 사유에 대해 유감을 표명하며 "청문회 자리를 외면했다고 해서 그 책임에서 자유로울 수 없다는 점을 다시 한번 말씀드린다"며 향후 국정감사 등에 다시 호출될 수 있다고 말했습니다.대표팀이 북중미 월드컵에서 32강에도 들지 못하는 실망스러운 결과를 남기면서 국민적 비판이 더욱 거세진 상황 속에 대한축구협회는 대대적인 변화에 직면했습니다.K-축구 혁신위원회의 활동이 이어지고 있으며, 3년 동안 협회를 이끌어 온 정몽규 전 회장이 사임하면서 선거 제도 개선을 비롯해 새 판 짜기 작업이 이어지고 있습니다.(사진=연합뉴스)