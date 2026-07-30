[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 백기종 공인탐정연구원장, 우상욱 SBS 논설위원
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● 사.이.다
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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[사이다] '명품 시계' 챙기러 범행 현장 복귀? 정재환, 엽기 행동 이유는…CCTV 있어도 못 잡는 통영 용의자, 왜?
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