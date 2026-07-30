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[사이다] '명품 시계' 챙기러 범행 현장 복귀? 정재환, 엽기 행동 이유는…CCTV 있어도 못 잡는 통영 용의자, 왜?

이혜미 기자
작성 2026.07.30 17:03 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 백기종 공인탐정연구원장, 우상욱 SBS 논설위원
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● 사.이.다

- '친구 살해' 정재환, 범행 후 기이한 행동들...왜?
- 집에서 친구 살해 후...명품 시계 챙기러 돌아왔다?
- "술 취해 기억 안 나"...'시신 훼손 혐의'도 수사?

- '통영 살인' 용의자 CCTV 공개...50여 일째 미궁
- 지난달 10일, 60대 여성 살해...용의자를 찾습니다
- AI로 조작된 용의자 사진 유포까지...수상한 걸음걸이가 단서?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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