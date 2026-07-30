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[민심어때] 정청래 21% 김민석 19% '초접전', 2주 전과 달라진 당심?…대통령 지지율 '빨간불' 켜졌다

이혜미 기자
작성 2026.07.30 17:03 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
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● 민심 어때 

배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"당 대표 지지도, 2주 전과 달라…정청래 추격세"
"유시민 발언, 민주당 지지층에게 먹혀…결집 효과"
"김민석, 1순위 표서 정청래와 접전·우세해야 당선권"
"전당대회 가장 큰 변수는 '주가'…김용범 인사 조치 주목"
"대통령 지지율, 주식·부동산·전당대회 영향 커"
"대통령 지지율, 반도체 클러스터 영향으로 호남 지지율 유지"

김봉신 / 메타보이스 대표
"과반 넘는 후보 없어…1순위 표만으로는 예상 어려워"
"송영길 1순위 투표자들의 2순위표 결과가 매우 중요"
"당원들과 얼마나 소통하고 호흡할 수 있느냐가 승리의 관건"
"대통령 지지율, 빨간 경고등 켜진 상황…반등 쉽지 않아"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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