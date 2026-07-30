[민심어때] 정청래 21% 김민석 19% '초접전', 2주 전과 달라진 당심?…대통령 지지율 '빨간불' 켜졌다

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

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● 민심 어때



배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"당 대표 지지도, 2주 전과 달라…정청래 추격세"

"유시민 발언, 민주당 지지층에게 먹혀…결집 효과"

"김민석, 1순위 표서 정청래와 접전·우세해야 당선권"

"전당대회 가장 큰 변수는 '주가'…김용범 인사 조치 주목"

"대통령 지지율, 주식·부동산·전당대회 영향 커"

"대통령 지지율, 반도체 클러스터 영향으로 호남 지지율 유지"



김봉신 / 메타보이스 대표

"과반 넘는 후보 없어…1순위 표만으로는 예상 어려워"

"송영길 1순위 투표자들의 2순위표 결과가 매우 중요"

"당원들과 얼마나 소통하고 호흡할 수 있느냐가 승리의 관건"

"대통령 지지율, 빨간 경고등 켜진 상황…반등 쉽지 않아"



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