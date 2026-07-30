"페라리 맞아?" 조롱받더니…중국서 수요 폭발 '대반전'

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출시 초기 디자인 혹평과 주가 급락 등 잡음이 컸던 페라리의 첫 전기차 '루체'가 올해 판매 목표를 조기 달성한 것으로 전해졌습니다.파이낸셜타임스(FT)는 29일(현지시간) 소식통 2명을 인용해 페라리가 올해 루체 신차를 500대 가까이 판매하는 것을 목표로 했는데 이 목표가 이달 초에 달성됐다고 보도했습니다.지난 5월 공개 이후 불과 두 달 만의 성과로, 특히 중국에서 수요가 강했던 것으로 알려졌습니다.페라리 역사상 최초의 4도어 5인승 모델인 루체는 애플 최고디자인책임자(CDO) 출신의 조니 아이브가 디자인했으며 가격은 55만 유로(9억 2천만 원)부터 시작합니다.공개 당시 페라리 특유의 날렵한 이미지는 사라진 채 둥글고 단단한 외형의 디자인을 두고 소셜미디어에서 저가 양산형 차량과 비교하는 조롱이 이어졌고, 루카 디 몬테제몰로 전 페라리 회장은 "우리의 전설이 무너질 위험에 처해 있다"며 루체에서 '카발리노 람판테'(뛰는 말) 엠블럼을 떼야 한다고 주장하기도 했습니다.밀라노증시에 상장된 페라리 주가도 공개 다음 거래일 8% 넘게 급락한 바 있습니다.이 여파 속에 엔리코 갈리에라 최고마케팅책임자(CMO)가 이달 돌연 물러나고 BMW 출신 인사로 교체됐는데, 페라리 측은 이번 인사가 루체 출시 이전부터 예정된 것이라고 선을 그었습니다.페라리는 루체를 중국·미국 실리콘밸리 등 이미 전기차에 익숙한 신흥 부유층 고객 공략용 모델로 내세워왔으며, 기존 내연기관 애호 고객들에게는 전환을 강요하지 말라고 딜러들에게 지시한 것으로 전해졌습니다.2030년까지 누적 2천500대(연간 600대) 판매를 목표로 하고 있는데, 이는 전체 연간 판매량의 약 5%에 해당해 애널리스트들도 달성 가능한 수준으로 보고 있습니다.베네데토 비냐 최고경영자(CEO)는 제한된 물량 덕에 전기차 사업이 30%에 달하는 회사의 영업이익률을 훼손하지 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다.업계에서는 페라리가 엔진 배기음 등 기존 내연기관 고객층의 감성에 얽매이지 않고 파격적 디자인을 택한 배경에 주목합니다.내연기관 규제가 강화되는 중국에서 과시적 소비를 꺼리고 있는 현지 정서를 고려해 자세히 살펴봐야 페라리임을 알아볼 수 있는 절제된 디자인을 택했다는 분석도 나옵니다.럭셔리카 애널리스트 스콧 셔우드는 "경쟁사 대비 페라리의 마케팅과 고객 통찰력이 한 수 위"라고 평가했습니다.앞서 페라리는 공개 다음날 존 엘칸 회장이 이끄는 대표단이 레오 14세 교황 관저를 찾아 시승식과 함께 교황에게 루체의 스티어링휠을 선물하기도 했습니다.페라리는 오는 8월 미국 캘리포니아 몬터레이 카 위크 행사에서 루체 첫 생산분 차량을 자선 경매에 부칠 예정이며, 경매업체 소더비는 낙찰가가 110만 달러(16억 1천만 원)를 웃돌 것으로 예상했습니다.페라리는 30일(현지시간) 2분기 실적 발표를 앞두고 있어, 루체를 둘러싼 이번 반전이 실적에도 영향을 미칠지 주목됩니다.(사진=연합뉴스)