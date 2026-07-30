[자막뉴스] "미성년자인지 몰랐다" 뻔뻔한 거짓말…학교 근처 '스윽' 생활복 입은 여중생을

아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 피해자가 미성년자인 사실을 알고 있었다는 정황이 추가로 드러났습니다.



경찰은 최 전 의원이 피해자 학교 근처로 찾아가거나, 피해자가 중학생인 점이 드러나는 사진 등을 본 정황을 파악한 것으로 전해졌습니다.



뿐만 아니라 앞서 경찰은 최 전 의원이 학교 교복의 일종인 '생활복'을 입은 피해자와 만난 사실 역시 확인한 것으로 알려졌습니다.



최 전 의원은 사건이 언론에 알려진 이후부터 "성관계한 사실은 있지만, 미성년자인 줄 몰랐다"고 지속적으로 주장하며 혐의를 부인해왔는데, 사실이 아니었다는 증거들이 나오고 있는 겁니다.



최 전 의원은 지난 2024년 10월부터 약 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계를 맺거나, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의를 받습니다.



또한 피해 여중생에게 "친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다"고 제안하거나 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주는 등의 혐의도 있습니다.



아울러 수사 도중 휴대전화를 교체하거나 압수수색 이후 자진 제출한 사설 포렌식 결과에서 일부 자료를 삭제하는 등 증거 인멸 의혹도 받고 있습니다.



경찰은 최 전 의원에 대한 구속영장과 1년 치 통신 영장을 신청했고 검찰은 역시 법원에 이 같은 내용의 영장을 청구했습니다.



최 전 의원에 대한 구속 전 피의자 심문은 오늘 오후 2시 청주지방법원에서 열렸습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)