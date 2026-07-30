미국 금리 동결·외국인 주식 순매수…원·달러 환율 1,430원대로

▲ 미국 중앙은행

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결한 가운데 오늘(30일) 원·달러 환율이 1,430원대로 하락했습니다.이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 9.3원 내린 1,437.4원을 기록했습니다.환율은 오전 한때 1,435.90원까지 내려갔다가 방향을 틀어 1,447.70원 고점을 찍고 다시 1,440원 아래로 내려오는 등 등락을 거듭했습니다.장중 저가 기준으로는 중동전쟁 발발 직전인 2월 27일(1,430.50원) 이후 가장 낮고, 오후 3시 30분 기준가 기준으로는 2월 26일(1,425.80원) 이후 가장 낮은 수준입니다.간밤 미 연준은 기준금리를 연 3.50∼3.75%로 동결했습니다.연방공개시장위원회(FOMC) 위원 3명이 금리인상 의견을 냈지만 케빈 워시 의장의 기자회견이 비둘기파(통화 완화 선호)로 해석됐습니다.워시 의장은 6월 FOMC 이후 국채 수익률 상승으로 금융환경이 긴축됐다고 평가하고 "이는 연준이 목표를 완수할 수 있는 능력과 역량을 갖고 있다는 데 대해 어느 정도 안도감을 줬다"고 말했습니다.금융시장이 올해 1회 이상 금리인상 확률을 높게 보면서도 9월 인상 기대감은 낮추고 있습니다.여기에 최근 환율은 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 자금 유입과 월말 수출업체 달러 매도(네고) 물량 출회가 하방 압력으로 작용하고 있습니다.민경원 우리은행 연구원은 ADR과 수출업체 네고 물량이 상당 부분 소화가 됐다며 "뚜렷한 방향성을 보여주기보다는 단발적인 수급 이슈를 소화하면서 위아래로 흔들리고 있다"고 말했습니다.또 국내 증시 요동으로 미국 증시 투자 수요 확대와 외국인의 국내 주식 순매수세가 위아래에서 지지선 역할을 하고 있다고 봤습니다.민 연구원은 "(환율이) 여기서 더 빠질 수 있을 거냐 없을 거냐를 테스트하는 구간이라고 본다"고 덧붙였습니다.이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "ADR 환전재료가 소진된다고 해서 환율이 곧바로 반등한다고 보기는 어렵다"면서 이후 외국인 주식 흐름이 핵심 변수가 될 것이라고 짚었습니다.외국인은 이날 유가증권시장에서 1조 3천403억 원어치를 순매수했습니다.코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 내린 5,593.56으로 장을 마쳤습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 100일선에 머물다가 101.000으로 0.188 상승했습니다.엔/달러 환율은 163.595엔으로 0.254 올랐습니다.원/엔 재정환율은 100엔당 878.61엔으로 5.95원 내렸습니다.