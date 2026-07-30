[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 정광재 전 국민의힘 대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● 첫 TV 토론 '난타전'
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"첫 토론회, 우려보다 과열되진 않아‥후보별 정책 차별성은 안 드러나"
"전당대회서 과반 득표 후보 없을거란 예측 많아"
정광재 / 전 국민의힘 대변인
"김빠진 토론회‥유시민·신천지 공세 빠져있어"
손석민 / SBS 논설위원
"토론회서 '신천지 개입' 언급 안 돼‥한병도가 중재했다는 얘기도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 첫 TV토론 날선 신경전…신천지 없었지만 '정책'도 없었다
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