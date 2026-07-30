[속보] '연이틀 급락' 코스피, 또 하락 마감…1%대 내린 5,593

연이틀 폭락한 코스피는 오늘(30일) 등락을 오가며 장중 한때 6천 선 회복을 시도했지만, 결국 1% 넘게 내린 채 마감했습니다.



이날 코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 내린 5,593.56으로 장을 마쳤습니다.



사흘간 1,162.19포인트(17%)가 빠진 셈입니다.



이날 지수는 전날보다 18.53포인트(0.33%) 오른 5,681.77로 출발해 장중 등락을 거듭했지만, 이후 상승세로 돌아서며 5,976.82(5.54%)까지 오르기도 했습니다.



다만 지수는 이후 다시 하락전환하는 등 하루 종일 오락가락 장세를 이어간 뒤 결국 약세로 마감했습니다.



코스닥 지수는 전날보다 17.90포인트(2.70%) 내린 644.78로 장을 마쳤습니다.



마찬가지로 장중 오르내리길 반복하다 결국 하락 마감했습니다.



(사진=연합뉴스)