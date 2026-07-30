[자막뉴스] 찹쌀떡 대신 '일본 모찌' 홍보하더니…이 정도면 대놓고 베꼈네 "창피하다!"

국내 주요 백화점에서 팝업스토어를 운영해 온 국내 디저트 브랜드 '도쿄베리'가 일본 대표 기념품인 '도쿄바나나'와 지나치게 유사한 상품 디자인과 도쿄바나나를 연상시키는 마케팅으로 논란에 휩싸였습니다.



일부 소비자들은 도쿄바나나의 신제품이나 자매 브랜드인 줄 알고 제품을 구매한 것으로 알려졌고, 도쿄바나나 본사도 사실관계 확인에 착수했습니다.



유통업계에 따르면 생과일 모찌 국내 브랜드 '도쿄베리'는 최근 롯데와 신세계 등 주요 백화점에서 팝업스토어를 운영하며 제품을 판매했습니다.



그런데 포장지의 과일 일러스트와 브랜드 로고, 영문 서체와 자간, 전체적인 디자인이 일본 유명 디저트 '도쿄바나나'와 지나치게 유사하다는 지적이 제기됐습니다.



도쿄바나나는 1991년 출시된 일본 대표 기념품으로, 한국인 관광객들도 일본 여행 때 즐겨 찾는 디저트입니다.



실제로 온라인에는 "도쿄바나나에서 딸기 제품을 새로 출시한 줄 알았다", "공식 홈페이지를 찾아보고서야 다른 브랜드인 걸 알았다"는 후기가 이어졌습니다.



마케팅 방식도 도마 위에 올랐습니다.



도쿄베리는 출시 초기 "도쿄베리가 한국에 오픈했다"는 문구를 사용했고, 소셜미디어 계정에서도 '일본 현지에서도 먹기 힘든 모찌'라는 식의 홍보 전략을 펼쳤습니다.



국내 신생 브랜드이면서 마치 일본의 유명 디저트가 한국에 들어온 것처럼 소비자를 오인시킨 것 아니냐는 지적이 나왔습니다.



실제 팝업스토어에는 긴 대기 줄이 이어졌고, 일부 구매자들은 "사람들이 줄을 서 있길래 따라 샀다"는 후기를 남기기도 했습니다.



논란이 커지자 도쿄바나나를 운영하는 일본 그레이프스톤은 해당 사안을 담당 부서와 공유하고 사실관계를 확인 중이라고 밝혔습니다.



팝업을 유치한 롯데백화점 부산본점도 추가 팝업은 진행하지 않을 예정이며, 현재 운영 중인 팝업스토어 역시 조기 종료를 검토하고 있다고 전했습니다.



논란이 확산하자 도쿄베리 측은 공식 소셜미디어의 홍보 게시물을 대부분 비공개로 전환했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)