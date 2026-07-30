뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'축구 청문회' 정몽규·홍명보, 월드컵 부진 사과

편광현 기자
작성 2026.07.30 17:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지금 국회에서는 대한축구협회 운영 전반을 점검하기 위한 청문회가 열리고 있습니다. 증인으로 출석한 정몽규 전 협회장과 홍명보 전 대표팀 감독은 월드컵 성적 부진에 대해 사과하면서도, 밀실 행정이나 감독 선임 과정의 특혜 논란은 사실이 아니라고 반박했습니다.

편광현 기자입니다.

<기자>

청문회는 대한축구협회의 부실한 자료 제출에 대한 비판으로 시작됐습니다.

[조계원/민주당 의원 : 원인은 무엇인지 알아야 대책을 세우든지 말든지 할 것 아닙니까?]

여야 위원들은 월드컵 성적 부진과 협회의 행정 난맥상을 강하게 질타했는데 정몽규 전 협회장과 홍명보 전 대표팀 감독은 월드컵 졸전에 대해선 사과했습니다.

[정몽규/전 대한축구협회장 : 결과가 미흡한 것에 대해서 죄송스럽게 생각을 합니다.]

[홍명보/전 축구대표팀 감독 : 국민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀드리겠습니다.]

각종 의혹과 논란에 대해선 대부분 부인했습니다.

홍 전 감독은 자신의 선임 과정에서 절차도 지키지 않고 공정성도 어긋난다는 지적에 대해 '특혜'는 없었다고 주장했습니다.

[홍명보/전 축구대표팀 감독 : 집 앞에서 만난 게 국민들께서 좀 불투명하다고 생각은 하실 수 있다고 생각이 듭니다. 특혜나 어떤 이익을 요구한 적은 한 번도 없습니다.]

정 전 회장도 감독 선임 절차에 문제가 없었단 기존 입장을 반복했고, 문체부의 특정 감사 징계에 불복해 낸 항소를 취하할 생각이 있냐는 질문에도 선을 그었습니다.

[정몽규/전 대한축구협회장 : 사퇴한 회장이 이래라저래라 하는 것은 제 월권이라고 생각합니다.]

또 남아공전 선발에서 손흥민과 이재성을 제외한 것이 불화 때문이냐는 질문엔 김진규 코치가 "사실이 아니"라고 밝혔습니다.

하지만 권한도 없이 홍 감독 선임을 최종 결정한 이임생 전 기술총괄이사가 불참한 데다 2년 전 국정감사 당시 다뤄진 내용이 반복돼 청문회 실효성에 의문이 커지고 있습니다.

(영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지