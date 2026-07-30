2분기 오피스 임대료 오르고 상가는 내려…투자수익률 모두 ↑

▲ 한 상가에 임대 안내문이 붙어있다.

이미지 확대하기

올해 2분기 전국 오피스 임대가격은 전 분기보다 상승했지만, 상가 임대가격은 소폭 하락한 것으로 나타났습니다.다만 수도권을 중심으로 자산가치가 오르면서 오피스와 상가 전 유형의 투자수익률은 모두 상승했습니다.한국부동산원이 오늘(30일) 발표한 '2026년 2분기 상업용부동산 임대동향조사'에 따르면 올해 2분기 오피스 임대가격지수는 전 분기보다 0.42% 상승했습니다.반면 통합 상가 임대가격지수는 0.03% 하락했습니다.상가 유형별 임대가격지수는 중대형 상가가 보합을 기록했고 소규모 상가는 0.14%, 집합 상가는 0.04% 각각 내렸습니다.전국 평균 임대료는 오피스가 ㎡당 1만 8천900원이었고, 상가는 집합 상가 2만 7천 원, 중대형 상가 2만 6천700원, 소규모 상가 2만 600원 순이었습니다.오피스 임대시장은 서울과 경기, 부산 등 주요 업무지구의 안정적인 임차 수요가 임대가격지수 상승세를 이끌었습니다.서울에서는 강남·도심권의 최상급 오피스 수요가 이어졌고, 여의도는 재건축 추진에 따른 이전 수요 증가로 임대가격지수가 0.61% 올랐습니다.상가 임대시장은 민간 소비 감소에 따른 상권 침체로 임대가격지수 하락세가 이어졌습니다.서울과 부산은 주요 상권을 중심으로 상승세를 유지했지만, 다른 지역은 공실 장기화와 매출 감소의 영향을 받았습니다.서울의 경우 외국인 관광객이 몰린 명동(3.19%), 뚝섬(2.55%), 종로(1.28%) 등을 중심으로 높은 임대료 상승세가 지속되면서 임대가격지수가 0.46% 상승했지만, 충북은 혁신도시와 대학가를 중심으로 공실이 늘면서 0.27% 하락했습니다.투자수익률은 수도권을 중심으로 자산가치가 오르면서 오피스(2.15%), 집합 상가(1.30%), 중대형 상가(1.10%), 소규모 상가(0.86%) 전체 유형에서 전 분기보다 상승했습니다.전국 공실률은 오피스 9.0%, 일반 상가 13.4%, 집합 상가 10.5%로 조사됐습니다.일반 상가의 1층 공실률은 6.7%였습니다.(사진=한국부동산원 제공, 연합뉴스)