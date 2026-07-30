'빵집 면접' '자리 욕심'…여야 할 거 없이 홍명보·정몽규·축구협회 난타

▲ 정몽규 전 대한축구협회장(왼쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다.

국회 문화체육관광위가 오늘(30일) 개최한 대한축구협회 청문회에서 여야 할 거 없이 협회 운영의 난맥상에 대해 강도 높게 질타했습니다.문체위원들은 증인으로 출석한 홍명보 전 감독의 선임 과정과 관련한 문제는 물론, 천안축구센터 건립 사업의 불투명한 추진 등의 의혹을 제기했습니다.더불어민주당 임오경 의원은 증인인 정몽규 전 축구협회장에게 "'현대 축구협회', '고대 카르텔'이라는 말을 들어본 적 있나"라며 "회장도, 감독도 고대 출신 아니면 협회에 발도 못 딛는다는 그 말이 왜 나오나"라고 물었습니다.이에 정 전 회장은 "제가 임명한 남자 대표팀 감독 25명 중 고대 출신은 1명이고, 여자 대표팀 감독 20여 명 중 고대 출신은 없습니다"면서도 "그렇게 이미지가 바뀐 데 대해서 죄송스럽게 생각한다"고 대답했습니다.같은 당 노종면 의원은 천안 코리아 풋볼 파크 내에 지어진 미니 스타디움 건립과 관련한 문제를 추궁했습니다.노 의원은 "국고보조금 77억 원이 투입된 사업에 협회는 임원실이나 회장실 같은 사무 공간이 없는 도면을 제시했다"며 "특정한 종목 단체의 사무실을 짓는 데 국비를 줄 수 없기 때문"이라고 지적했습니다.노 의원은 "그런데 건축 허가 당시에는 회장실, 전무실, 임원실, 비서실 등을 건립하는 것으로 허가받았다"며 "사업계획서상 도면과 건축허가를 받을 때의 도면은 구조도, 용도도 다르다"고 비판했습니다.국민의힘 정연욱 의원은 정 전 회장이 회장직에서 물러나면서도 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 자문위원회 부위원장, 아시아축구연맹(AFC) 집행위원 및 상설위원회인 회원협회 위원회 부위원장직을 맡는 것에 문제가 있다고 주장했습니다.정 의원은 "정 전 회장이 국제 무대에 남는 것이 한국 축구 외교의 자산인지, 미완의 퇴장인지도 말끔히 정리돼야 한다"고 했습니다.이에 정 전 회장은 "협회 회장을 사퇴한 마당에 자리에 연연할 일은 없다"며 "새롭게 회장이 뽑히고 집행부가 구성되면 결정에 따르겠다"고 밝혔습니다.같은 당 배현진 의원은 홍 전 감독의 선임 과정을 거듭 비판했습니다.배 의원은 "2024년 당시 감독 추천 권한이 없던 이임생 전 이사가 밤 11시에 빵집에서 면접하듯 만난 후 별도의 면접이나 PT 없이 감독으로 선임됐다"며 "관례와 절차를 무시한 특혜 시비가 일었다"고 말했습니다.그러면서 "'빵집 면접'으로 감독이 될 수 있다는 데 후배나 축구 관계자들 보기에 부끄럽다는 생각은 안 했나"라고 물었습니다.그러자 홍 전 감독은 "저한테 (감독) 제안이 왔을 때 정상적 절차를 거쳤다고 생각했다"며 "국민께서 '불투명하다' 생각하실 수 있다고 생각하지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)