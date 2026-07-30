뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

10조 원대 온라인 도박조직 총책, 도피 10년 만에 UAE서 붙잡혔다

유영규 기자
작성 2026.07.30 12:10 조회수
10조 원대 온라인 도박조직 총책, 도피 10년 만에 UAE서 붙잡혔다
▲ 대구지검

대구지검 형사3부(김미수 부장검사)는 해외에 거점을 두고 10조 원대 도박 사이트를 운영한 혐의(도박공간개설 혐의 등)로 총책 A 씨를 구속기소 했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.

검찰 등에 따르면 A 씨는 2013년 12월∼2017년 8월 필리핀 등 해외에 머물면서 1조 3천70억 원 규모의 스포츠도박 사이트 4개를 개설·운영한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

2021년 4월부터 2023년 12월쯤까지는 국내 도박사이트 1천400여 곳 회원들에게 불법 온라인 도박에 사용할 수 있는 9조 원 상당 게임 크레딧(게임머니)을 판매한 혐의도 적용됐습니다.

이 기간 A 씨가 운영한 조직은 260억 원가량의 범죄수익을 취한 것으로 나타났습니다.

수사 결과 A 씨는 대구 등 평소 알고 지내던 지인을 범행에 가담시켰고 10여 년간 해외 도피 생활을 이어가며 수사망을 피해 왔습니다.

범정부 합동 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 아랍에미리트(UAE) 정부와 공조해 A 씨를 현지에서 검거한 뒤 지난 4일 국내로 송환했습니다.

공범 중 18명은 유죄판결을 받았으며 나머지 4명은 해외 도피 중인 것으로 파악됐습니다.

대구지검 관계자는 "보완 수사를 벌여 조직 구성 등을 구체적으로 밝혀냈다"며 "A 씨가 취득한 범죄수익 박탈을 위해 추징보전을 청구했다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지