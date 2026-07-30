10조 원대 온라인 도박조직 총책, 도피 10년 만에 UAE서 붙잡혔다

▲ 대구지검

대구지검 형사3부(김미수 부장검사)는 해외에 거점을 두고 10조 원대 도박 사이트를 운영한 혐의(도박공간개설 혐의 등)로 총책 A 씨를 구속기소 했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.검찰 등에 따르면 A 씨는 2013년 12월∼2017년 8월 필리핀 등 해외에 머물면서 1조 3천70억 원 규모의 스포츠도박 사이트 4개를 개설·운영한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.2021년 4월부터 2023년 12월쯤까지는 국내 도박사이트 1천400여 곳 회원들에게 불법 온라인 도박에 사용할 수 있는 9조 원 상당 게임 크레딧(게임머니)을 판매한 혐의도 적용됐습니다.이 기간 A 씨가 운영한 조직은 260억 원가량의 범죄수익을 취한 것으로 나타났습니다.수사 결과 A 씨는 대구 등 평소 알고 지내던 지인을 범행에 가담시켰고 10여 년간 해외 도피 생활을 이어가며 수사망을 피해 왔습니다.범정부 합동 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 아랍에미리트(UAE) 정부와 공조해 A 씨를 현지에서 검거한 뒤 지난 4일 국내로 송환했습니다.공범 중 18명은 유죄판결을 받았으며 나머지 4명은 해외 도피 중인 것으로 파악됐습니다.대구지검 관계자는 "보완 수사를 벌여 조직 구성 등을 구체적으로 밝혀냈다"며 "A 씨가 취득한 범죄수익 박탈을 위해 추징보전을 청구했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)