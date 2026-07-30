[날씨] 부산 체감온도 38도…펄펄 끓는 더위

폭염이 장기화되고 있습니다.



낮에는 위험 수준의 더위가 나타나고 있는데요.



오늘(30일) 서울의 체감 온도 34도, 폭염중대경보가 내려져 있는 부산의 체감온도는 38도까지 치솟으면서 극단적인 더위가 나타나겠습니다.



이 정도 더위에는 야외 활동 시 온열 질환 발생 가능성이 큽니다.



더위가 심한 낮 시간대는 최대한 야외 작업은 자제해 주시는 편이 좋겠고요.



수분을 자주 섭취하시는 등 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 이렇게 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



이중 고기압의 영향으로 구름도 없고요.



고온 다습한 공기의 영향으로 체감 온도도 높습니다.



오늘 곳곳에서 볕이 강하게 내리쬐면서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



경기 남부와 영서, 충북과 경북 지역에서는 호흡기에 좋지 않은 오존 농도가 높게 나타나겠습니다.



다음 주에는 바람의 방향이 동풍으로 바뀌면서 서울의 기온 더 오르겠습니다.



(안수진 기상캐스터)