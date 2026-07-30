연일 폭염에 야외노동자들 '사투'

<앵커>



폭염과 사투를 벌이는 야외노동자들의 하루가 이어지고 있습니다.



계단을 오르내리는 택배노동자와 뜨거운 교차로를 지키는 교통관리 요원을 KBC 양휴창 기자가 만났습니다.



<기자>



한낮 기온이 36도까지 치솟은 광주의 한 아파트 단지.



택배노동자 김우현 씨가 엘리베이터도 없는 계단을 빠른 걸음으로 오르내립니다.



배송을 시작한 지 얼마 지나지 않았지만 옷은 금세 땀으로 흠뻑 젖습니다.



[김우현/택배 노동자 : 1년에 여름이라는 게 한 번이긴 하지만 그 한 번이 지옥이긴 하죠. 그냥 올라가기도 더운데 물건 들고 올라가니까.]



하루 많게는 400개에 달하는 택배를 배송하다 보니 제대로 쉬는 시간도 없습니다.



제가 지금 15분 정도 같이 따라다녀 봤는데요.



최고 심박수 140을 넘겼습니다.



중강도 운동에 해당하는 수치입니다.



이동하는 차량 안에서 잠시 목을 축여보지만, 이동 구간이 짧아 에어컨 바람을 쐴 틈도 없이 곧바로 내려 작업을 다시 시작합니다.



아지랑이가 피어오르는 광주 남구 백운교차로.



차량 열기 속에서 교통정리하는 민병도 씨의 호루라기 소리가 연신 울려 퍼집니다.



교대 근무도 없이 하루 10시간, 차량 열기와 뜨거운 아스팔트를 견디며 시민들의 안전을 지킵니다.



[민병도/광주 남구 모범운전회 : 50분에 한 번씩 휴식을 하고, 충분한 수분이나 물 같은 거…. 선풍기 조끼라든가 그런 걸 전부 입고 근무를 서고 있습니다.]



앉아서 쉴 틈도 없이 물만 잠시 마신 뒤, 다시 도로 위로 나섭니다.



연일 폭염이 지속되는 가운데, 야외노동자들은 오늘도 무더운 날씨와 사투를 벌이며 현장을 지키고 있습니다.



(영상취재 : 김종원 KBC)



KBC 양휴창